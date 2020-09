Que faut-il faire pour devenir footballeur professionnel ?

Devenir un footballeur professionnel : quel est le chemin à emprunter et quelles sont les qualités indispensables pour atteindre cet objectif si convoité ?

Vous souhaitez devenir comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho ou d’autres stars du foot ? Sachez que vous pouvez le devenir avec du temps et de la persévérance. Le foot est différent des jeux de casino comme la machine à sous ou les roulettes. Pour gagner à la machine à sous comme Book of Ra, vous aurez besoin de chance, mais avec le foot la chance vient en second plan et c’est le travail qui prime. Si vous voulez devenir joueur de foot professionnel, voici ce que vous devez connaître.

Passer par un centre de formation

Pour devenir un professionnel dans ce domaine, savoir taper dans le ballon n’est pas suffisant. Être un joueur de foot est une profession comme toute autre profession, ça ne s’improvise pas. Il est important donc d’intégrer le plus tôt possible un centre de formation professionnelle agréé. Selon l’expert du site web, Giuseppe Testi, la formation est le premier pas vers le succès. Il est rare qu’un joueur puisse devenir un pro sans passer par un centre de formation. Un enfant peut intégrer un centre de formation dès l’âge de 10 ans. Le maximum acceptable est de 20 ans.

Les centres de formation proposent en plus de la formation concernant le foot une formation scolaire classique. Si le joueur n’arrive pas à intégrer le niveau pro, il pourra faire autre chose. Les centres de formation forment les joueurs pour entrer dans le monde professionnel. Ceux qui sont prometteurs sont sélectionnés en équipe première.

Les centres de formation ne sont pas tous les mêmes, c’est pourquoi il est important de bien choisir dans quel centre aller. Ceux des grands clubs offrent les meilleures opportunités, mais la concurrence y est aussi très rude. En France, il y a un classement des centres qui est établi par la Fédération Française de Football.

Les qualités indispensables pour être footballeur professionnel

Nombreux sont ceux qui désirent accéder au monde du football professionnel sans pour autant avoir les qualités requises. Lors des sélections les recruteurs regardent :

La qualité technique

Lors des sélections c’est l’un des premiers critères de choix d’un joueur. Elle ne se résume pas seulement à faire des dribbles, mais c’est aussi la faculté à analyser le jeu, à se positionner…

La qualité physique

La qualité physique est aussi une qualité importante pour entrer chez les joueurs professionnels. En effet, les joueurs doivent être forts et endurants, car ils auront à s’entraîner durement.

La qualité sociale

Le foot est un jeu d’équipe, de ce fait, vous devez être en mesure de bien communiquer avec vos coéquipiers. Les individualistes n’ont pas généralement leur place.

En plus de ces trois qualités, vous devez aussi avoir de la détermination et de la persévérance. Ce sont les forces qui vous propulseront vers le sommet. Ce ne sera pas toujours facile, vous serez sans cesse amené à sortir de votre zone de confort, à faire davantage d’effort et d’entraînement. Avant d’atteindre la fortune et la gloire, vous devez travailler dur, et pour rester à ce niveau cela demandera aussi du travail.

Être un joueur pro

Si vous voulez devenir un pro, vous devez vivre comme tel. Être un professionnel ne se résume pas à participer à des matchs. Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Un joueur pro s’entraîne sans relâche. L’exemple le plus concret est celui de Cristiano Ronaldo. Pour maintenir ses performances à son plus haut niveau, il s’entraîne régulièrement et il entretient son corps. Ce n’est pas pour rien s’il a obtenu ses trophées.

Être un professionnel c’est faire les bons choix et faire des concessions. Un joueur pro peut être amené à jouer 2 à 3 matchs par semaine, il doit de ce fait avoir une hygiène de vie irréprochable. L’alcool et le tabac n’ont plus leur place. Nombreux sont les joueurs qui ont ruiné leurs carrières à cause d’une mauvaise hygiène de vie et de mauvaises blessures. Un joueur pro a le devoir de montrer une bonne image au public, car il est l’image du club.