De nombreux joueurs sous-estiment l’importance du service d’assistance à la clientèle, qui peut résoudre les situations difficiles que vous pouvez rencontrer. Bien que cela se produise rarement, il est agréable que 1Win propose une équipe d’assistance clientèle réactive pour vous aider à résoudre tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Nous allons maintenant vous expliquer son fonctionnement et la meilleure façon de la contacter afin de résoudre le problème le plus rapidement possible.

Vous pouvez contacter le support technique de 1Win Côte d’Ivoire de plusieurs façons.

Chat en ligne. C’est le moyen le plus rapide et le plus simple, qui sera disponible à la fois sur le site officiel et dans l’application mobile. Vous devrez vous rendre sur un formulaire spécial et décrire vos problèmes, par exemple si vous n’avez pas reçu 1Win avis. Le système trouvera rapidement un employé pour vous, qui vous répondra dans la minute. L’avantage de cette méthode est que la réponse est très rapide par rapport aux autres options. En outre, vous pouvez joindre des captures d’écran si nécessaire.

Courrier électronique. Le courrier électronique est une autre option. La réponse sera plus longue, mais vous pouvez décrire le problème plus en détail et joindre les photos nécessaires. Le système vous trouvera un employé courtois qui vous aidera et vous pourrez continuer à utiliser tous les services de 1Win Côte d’Ivoire. Vous pouvez envoyer votre demande à contact@1win.xyz.