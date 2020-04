OM / Diouf : Anigo et Valbuena sont sous le choc

Comme tout le monde, José Anigo et Mathieu Valbuena ont appris la mort de l’ancien président de l’OM, Pape Diouf.

Pour sa part, l’ex-directeur sportif de Marseille a déclaré que c’est « une journée de merde » avec cette « bien mauvaise nouvelle ». Puis Anigo a évoqué son aventure commune avec Diouf. « On a formé une sacrée team Pape Diouf – Julien Fournier – José Anigo. Cela ne s’est pas super bien fini, c’est ainsi, certains mariages se terminent comme ça. Je l’ai balayé depuis longtemps », a-t-il assuré. L’homme d’affaires a ajouté qu’il « garde tout le reste » et notamment une chose importante. « Le fait qu’il ait été un très bon président, celui qui a le mieux connu le foot à l’OM lors des vingt dernières années. »

« Il y a eu l’épopée des minots (en 2006), les finales de Coupe perdues (l’UEFA en 2004, la Coupe de France en 2006 et en 2007). » Au niveau financier, lui et Pape Diouf notamment faisaient « avec des bouts de ficelle » et ont « réussi de beaux trucs quand même ». A la clé notamment, le recrutement de footballeurs qui n’évoluaient pas forcément dans l’élite du foot français. « On partait pour faire des joueurs en L2 ou en National, à la confiance, on se lançait dans des aventures bizarres, des Kaboré, des Valbuena, des Gragnic, des Mandanda, des Taiwo. Il disait toujours oui, en très peu de temps, si tu lui expliquais bien les qualités du joueur, il validait. » Enfin, Anigo n’a pas oublié le « message touchant » de Diouf suite au décès de son « fils Adrien ».

Valbuena est vraiment sonné…

Pour sa part, le milieu offensif de l’Olympiakos est « abasourdi » depuis qu’il a appris la disparition de Pape Diouf. Le footballeur français est dans son « lit » et il « n’arrive pas à dormir ». Pour Mathieu Valbuena, l’ex-président de l’OM a été « un grand homme avec un grand cœur ». Lorsqu’il le voyait au Stade Vélodrome, à l’époque où il évoluait à Marseille, Diouf avait « toujours le sourire ». Le Sénégalais était « déconneur, dans l’affectif » avec la plupart des gens qui l’entouraient. Par ailleurs, tout le monde était « hypnotisé par son discours » étant donné qu’il avait « beaucoup de charisme ».

On l'a compris, la mort de Diouf affecte vraiment bon nombre de personnes qui se trouvent, ou non, sur la planète football. Bien évidemment, le club phocéen a réagi suite à son décès. Le président actuel de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, s'est aussi exprimé à ce sujet

