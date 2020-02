Dortmund – PSG : une légende retourne sa veste sur Tuchel

Interrogé via Le Figaro / Sport 24, Luis Fernandez a donné un avis tout à fait différent au sujet de l’entraîneur Thomas Tuchel (PSG).

Il y a déjà plusieurs jours, Fernandez avait accordé une interview à une agence allemande. A ce moment-là, la légende du PSG avait fait savoir que le coach germanique était « le pire entraîneur » depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club. Via Twitter, Luis Fernandez avait calmé le jeu (En savoir plus). Histoire d’enfoncer le clou, l’ancien technicien du PSG a précisé son propos initial.

« Je n’ai jamais dit ça de cette façon et j’ai rectifié car tout le monde s’emballait sur les réseaux sociaux. J’ai été mal compris et je n’ai rien contre Tuchel, bien au contraire. Mais l’an dernier, il a perdu en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, sans oublier l’humiliation contre Manchester United (défaite en 8e de finale de la C1). Ça marque. Ce sont des faits », a-t-il souligné.

Fernandez et la carte jeunes de Tuchel

Fernandez a ajouté que pour sa part, il a « aussi effectué des mauvais choix » en tant qu’entraîneur du Pris Saint-Germain. Néanmoins, la légende a estimé qu’on était « dans une certaine démocratie pour dire ce que l’on pense » sans être « agressif et méchant ». Ensuite, Luis Fernandez a encensé… Thomas Tuchel afin de prouver sa bonne foi !

« Je l’ai vu travailler au PSG. Il fait de belles choses et heureusement que Tuchel est passé par Paris pour lancer des jeunes. Les Kouassi, Zagre, Aouchiche… J’ai passé 10 mois à la direction de la formation du PSG et j’étais content qu’un entraîneur mette enfin en avant la jeunesse parisienne. » Alors que le choc face à Dortmund en Ligue des Champions aura lieu ce mardi soir, Thomas Tuchel croit qu’il faut « rester mesuré »… même s’il voit « effectivement le PSG se qualifier ».

