Dortmund – PSG : Tuchel réserve plusieurs surprises

Quel sera le onze aligné par le PSG ce mardi soir face à Dortmund en Ligue des Champions ? Découvrez la compo probable des deux équipes.

Le Paris Saint-Germain va affronter le Borussia à Dortmund ce mardi soir (21h) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Lundi, les joueurs ont pu s’entraîner sur la pelouse du Signal Iduna Park. Une dernière répétition avant ce grand rendez-vous, durant lequel Thomas Tuchel a pu mettre son équipe en place. Alors que de son côté Lucien Favre sera privé de Marco Reus, Julian Brandt et Thomas Delaney blessés, quelle sera la composition du onze parisien ?

Neymar, Sarabia, Kurzawa et Kimpembe titulaires ?

L’entraîneur allemand est privé de Leandro Paredes, Colin Dagba et Abdou Diallo, trois absences « mineures ». Les titulaires habituels sont eux tous présents au rendez-vous, y compris Neymar absent depuis quatre matchs et Presnel Kimpembe. « Je me sens bien. Après, si je suis là, c’est que je suis apte à jouer. C’est le coach qui décidera mais je suis prêt à 120 % », a annoncé le défenseur central, remis d’une blessure à une cuisse.

Selon les dernières indiscrétions, le champion du monde 2018 devrait être aligné en défense centrale aux côtés de Thiago Silva, tandis que Marquinhos prendra place au milieu de terrain avec Marco Verratti. Alors que le PSG devrait se produire en 4-4-2, Idrissa Gueye devrait donc débuter sur le banc. Tandis que Layvin Kurzawa pourrait être titularisé au détriment de Juan Bernat, la plus grosse surprise devrait se situer en attaque, où Pablo Sarabia serait privilégié par rapport à Mauro Icardi, en perte de vitesse ces dernières semaines.

Les compos probables de Dortmund – PSG

Dortmund : Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Sancho, Håland, Hazard.

Paris SG : Navas – Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Verratti, Marquinhos, Neymar – Mbappé, Sarabia.

Images de IconSport