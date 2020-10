Equipe de France : grosses tensions au sommet, le grand chef intervient

Noël Le Graët semble ne pas trop savoir sur quel pied danser dans le conflit qui oppose Corinne Diacre à certaines joueuses.

Nous le relayions hier, après avoir renoncé à l’équipe de France tant que Corinne Diacre serait sur le banc, la gardienne lyonnais Sarah Bouhaddi a vidé son sac contre la sélectionneuse. Plus globalement, un fossé s’est creusé entre cette dernière et ses joueuses, en particulier celles de l’Olympique Lyonnais.

Lors du dernier match remporté face à la Macédoine du Nord (11-0), Wendie Renard et Amel Majri n’avaient pas apprécié de se retrouver sur le banc. Sentant que la situation est en train de déborder, Noël Le Graët a réagi. Il a défendu l’autorité de Diacre face aux joueuses, sans pour autant lui apporter tout son soutien. Un jeu d’équilibriste difficile…

Le Graët va faire un tour de table

« Je vais appeler Corinne, les joueuses et les présidents concernés. Je connais bien Corinne. Dire que les Lyonnaises ne sont pas les meilleures serait une erreur. Or, elle n’a jamais dit ça. Il y a eu certes des réactions de mauvaise humeur mais tout ça n’est pas dramatique. J’entends que le climat est pesant mais c’est parce qu’on veut qu’il le soit… On discutera de tout ça tranquillement », a-t-il exprimé auprès du journal Le Parisien.

« Que les compositions de Corinne plaisent ou ne plaisent pas, l’équipe de France est première de son groupe et n’a pas perdu un match depuis la Coupe du monde. Si on ne se qualifie pas pour l’Euro, les choses seraient bien sûr différentes. Maintenant lors des deux prochains matchs de qualification, dont celui décisif de l’Autriche, il faudra avoir la meilleure équipe possible », a-t-il averti.

Diacre priée d’arrêter ses essais !

« Les essais, c’est fini », a ordonné Le Graët qui n’aurait sans doute jamais osé donner à Didier Deschamps ce même genre de prérogatives sur la composition de son équipe. « On aura tout le temps d’en faire après car l’Euro c’est en 2022. Il y aura le Tournoi de France et on aura besoin de gros matchs amicaux et d’adversité, car je ne suis pas toujours impressionné quand je les vois gagner 7 ou 8-0… », a conclu le président de la FFF.

