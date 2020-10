Coronavirus : la FFF fait tout le contraire ou presque de la LFP !

Le gouvernement mise sur la continuité en ce qui concerne le foot professionnel. Quid du foot amateur ? La FFF a tranché dans le vif !

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a fait savoir que les compétitions professionnelles, dont la Ligue 1 et la Ligue 2, continueront normalement (En savoir plus). Bien entendu, les règles sanitaires – liées au coronavirus – restent en vigueur ou sont même renforcées dans certains cas. Forcément, la LFP et les clubs professionnels saluent, en règle générale, cette décision. En effet, une suspension de la saison 2020/2021 aurait encore fragilisé les écuries après le feuilleton du printemps et de l’été derniers. Pour sa part, la FFF a pris une décision forte liée en grande partie au football amateur.

« A la suite de l’annonce par le Président de la République des mesures sanitaires de confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la FFF a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au mardi 1er décembre », peut-on lire via un communiqué officiel de la Fédération Française de Football.

La FFF mise sur des exceptions…

Sans surprise, « toutes les rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des dates ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire ». Bizarrement, « les championnats de National, de la D1 Arkema et de la D1 Futsal ne sont pas concernés par cette décision ». Les rencontres programmées « pourront donc se jouer, à huis clos ».

Par ailleurs, « les rencontres internationales initialement prévues de l’Equipe de France, de l’Equipe de France Féminine et des Espoirs sont également maintenues ». Pour justifier la décision qui vise le foot amateur, la FFF a mis en avant le fait que « le monde du football se doit de participer à l’effort collectif pour lutter contre la deuxième vague de cette épidémie ».

Images de IconSport