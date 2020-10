Ligue 1 : stop ou go ? La réponse est tombée !

Comme un certain nombre de secteurs d’activité, la Ligue 1 et la Ligue 2 vont se poursuivre malgré les mesures de confinement.

Le Président de la République, Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir une nouvelle série de mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Parmi elles, le reconfinement sur le territoire français, avec fermeture de nombreux établissements parmi lesquels ne font pas partie les écoles et un certain nombre d’activités dites essentielles. Qu’en est-il des compétitions professionnelles de football, alors que de leur côté les sports amateurs sont arrêtés ?

Maracineanu confirme la poursuite de la Ligue 1 et Ligue 2

« Nous vivons une crise sanitaire inédite qui menace une grande partie d’entre nous, met à l’épreuve notre économie, et met profondément en question notre capacité à nous réunir et à vivre ensemble. C’est bien parce que le sport est au centre de la vie sociale qu’il est touché en plein cœur par la pandémie », a confié la ministre des Sports, Roxana Maracineanu devant l’Assemblée Nationale.

« Les semaines qui arrivent seront rudes économiquement et humainement, c’est pourquoi je voulais vous confirmer ce soir que la continuité du sport qui se pratique comme un métier est assurée. Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s’entraîner. Ils pourront aussi faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés », a-t-elle indiqué. Il n’y aura donc pas d’arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue 2 comme en mars dernier, avec toutes les conséquences qui en ont découlé. En revanche, les matchs se joueront évidemment à huis-clos.

