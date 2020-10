Mercato / PSG : ça accélère ! Un autre joueur attendu à Paris

Les dirigeants du PSG ont décidé de mettre les bouchées doubles, ce week-end, afin de renforcer l’équipe. Le nom de João Mario (Inter Milan) est avancé…

En plus de l’attaquant Moise Kean (En savoir plus), les Parisiens pourraient enregistrer la venue d’un milieu de terrain. Si on se réfère au site de L’Equipe, on apprend que João Mario « va être transféré au PSG » avant la clôture du mercato estival. Normalement, l’international portugais doit « passer sa visite médicale ce dimanche ».

Sous contrat à l’Inter Milan jusqu’au 30 juin 2022, le footballeur âgé de 27 ans n’a pas réussi à s’imposer durablement chez les Nerazzurri. Depuis son arrivée en août 2016, il a été prêté notamment à West Ham et plus récemment au Lokomotiv Moscou. Cette saison, João Mario n’entre pas vraiment dans les plans d’Antonio Conte.

João Mario, une « vieille piste » parisienne…

Lorsqu’il était encore le directeur sportif du PSG, Antero Henrique lorgnait le footballeur qui avait débuté sa carrière au Sporting Portugal. Mais à l’époque, les Franciliens avaient renoncé à l’idée de recruter João Mario. A priori, ils le feront (enfin…) dans quelques heures.

Rebondissement : au final, le PSG devrait valider la venue de Danilo Pereira (En savoir plus) plutôt que celle de João Mario (Inter Milan).

