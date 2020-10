Mercato / PSG : le thermomètre explose ! Une deuxième recrue en vue

Décidément, cette journée du 4 octobre 2020 est très animée en ce qui concerne le PSG. Voilà maintenant le nom de Danilo Pereira (Porto) qui est cité !

Avant la fin du mercato estival, le directeur sportif Leonardo pourrait bien réussir à renforcer deux voire trois postes importants. En plus de l’attaquant polyvalent Moise Kean (En savoir plus), le Brésilien pourrait valider rapidement la venue de Danilo Pereira. Cet international portugais âgé de 29 ans évolue au FC Porto.

D’après RMC Sport, Pereira « va signer au PSG en prêt avec option d’achat ». Il semble que les Franciliens et les Dragons aient « trouvé un accord dans la nuit ». RMC Sport précise que Danilo Pereira « arrive cet après-midi » dans la capitale française. Ensuite, il passera normalement « la visite médicale ce soir » avant de s’engager jusqu’au 30 juin 2021.

Danilo Pereira, un pilier de Porto

A contrario de Kean et João Mario (fausse piste ?), qui sont en difficulté à Everton et à l’Inter Milan, Pereira est un élément incontournable chez les Dragons. Il évolue au FC Porto depuis le mois de juillet 2015. Avec ce club, il a fait 202 apparitions, inscrit 19 buts et effectué 8 passes décisives.

S’il signait officiellement au PSG, le natif de Bissau viendrait mettre de l’impact dans l’entrejeu. Sur le papier, le milieu de terrain pourrait apporter également son expérience au haut niveau et donc postuler d’entrée de jeu à une place de titulaire.

Images de IconSport