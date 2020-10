Juve : Ronaldo se défend, le ministre le sermonne encore

Mis en cause par le ministre des sports italien, l’attaquant de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a répondu à la polémique.

Cristiano Ronaldo a-t-il violé le protocole sanitaire mis en place par l’Italie pour lutter contre l’épidémie de coronavirus ? « Oui, je pense que oui, s’il n’avait pas d’autorisation spécifique de l’autorité sanitaire », avait réagi le ministre des Sports italien Vincenzo Spadafora après avoir appris que l’attaquant bianconero avait quitté le Portugal et sa sélection pour rentrer à Turin après avoir été testé positif en milieu de semaine.

Ronaldo se défend d’avoir enfreint le protocole

Alors que son attitude fait débat de l’autre côté des Alpes, le quintuple Ballon d’Or s’est défendu d’avoir bafoué les règles dictées par le gouvernement italien. « Je n’ai enfreint aucun protocole ni aucune loi. Comme on dit, je n’ai rien fait de mal. Ce sont des mensonges, principalement venus d’une personne qui parle de moi. Je remplis les protocoles, je n’ai jamais enfreint la règle », a-t-il plaidé via un post sur Instagram.

Ce samedi, le ministre des Sports s’est une nouvelle fois positionné sur le sujet. « La notoriété et la qualité de certains joueurs ne les autorisent pas à être arrogants et irrespectueux envers les institutions, ni à mentir. Au contraire, plus on est connu, plus on se doit de réfléchir avant de parler et de donner le bon exemple. Je n’ai pas l’intention de m’éterniser sur ce sujet. (…) Je n’en parlerai plus et je renouvelle mes vœux de prompt rétablissement à tous les cas positifs », a exprimé Spadafora auprès de l’agence Ansa.

Images de IconSport