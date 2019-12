Juventus : ce que Matuidi pense de Rabiot…

Après celui de son entraîneur Maurizio Sarri, Adrien Rabiot peut également compter sur le soutien de Blaise Matuidi.

« Ce qui est positif c’est qu’Adrien Rabiot vient de jouer trois matchs consécutifs et son évolution est positive. Il s’améliore de match en match. Il est meilleur sur le plan mental, il se sent mieux au sein du groupe et s’habitue au jeu italien. Il a encore une grande marge de progression et je pense que ça peut être la vraie grande surprise de cette deuxième moitié de saison », a encouragé l’entraîneur de la Juventus Turin, Maurizio Sarri après la victoire glanée face à la Sampdoria Gênes (1-2) mercredi pour le compte de la 17e journée de Serie A, qui a vu l’ancien Parisien être titularisé pour la troisième fois d’affilée.

Rabiot très apprécié à la Juve selon Matuidi

Après des premiers mois compliqués sous ses nouvelles couleurs, ce qui n’avait rien d’étonnant sachant qu’Adrien Rabiot manquait d’une part de rythme après avoir vécu la saison dernière au placard au Paris Saint-Germain, et d’autre part devait s’adapter à un nouvel environnement (nouvelle équipe, nouvelle philosophie de jeu, nouvelles méthodes d’entraînement…), le milieu de terrain de 24 ans a l’air de monter en puissance. Qu’en pense son coéquipier (et concurrent) Blaise Matuidi qui avait quelque peu été poussé vers la sortie par le PSG il y a deux ans et demi pour lui faire de la place ?

Visiblement que du bien… « Moi quand je le vois, je vois un bon garçon, qui a le goût du travail, qui est respectueux. Bien sûr, il a énormément de qualités sur le terrain, après il a son caractère à lui. (…) Les retours sont que positifs ici, je pense que les gens dans le club l’apprécient beaucoup, et c’est à nous de l’aider, parce qu’il est nouveau », a confié le champion du monde 2018 au micro de RMC Sport.

Images de IconSport