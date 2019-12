Juve : Sarri a un pressentiment pour Rabiot

Adrien Rabiot est-il en train de prendre son envol sous ses nouvelles couleurs ? L’entraîneur de la Juve, Maurizio Sarri donne son sentiment.

Arrivé libre l’été dernier en provenance du Paris Saint-Germain où ses derniers mois ont été très compliqué suite à sa mise au placard, Adrien Rabiot a connu des débuts difficiles à la Juventus Turin. Nouveaux coéquipiers, nouveau championnat, nouvelle philosophie de jeu, manque de rythme… Le milieu de terrain français a eu besoin d’un temps d’adaptation. Rien d’anormal jusque là ; d’autres légendes bianconeri avaient connu elles aussi des débuts mitigés, comme Zinedine Zidane ou Michel Platini pour ne citer qu’eux.

Sarri optimiste pour Rabiot

Maurizio Sarri ne lui avait accordé que peu de temps de jeu depuis le début de l’exercice, un temps révolu ? L’ancien international français (écarté par Didier Deschamps depuis son refus d’accepter son rôle de réserviste pour la Coupe du monde 2018) vient d’obtenir trois titularisations consécutives lors des trois dernières sorties de la Juve, une en Ligue des Champions et deux en championnat. La Vieille Dame s’est imposée à chaque fois.

Interrogé sur la trajectoire de son joueur, l’entraîneur du club piémontais se veut confiant. « Ce qui est positif c’est qu’Adrien Rabiot vient de jouer trois matchs consécutifs et son évolution est positive. Il s’améliore de match en match. Il est meilleur sur le plan mental, il se sent mieux au sein du groupe et s’habitue au jeu italien. Il a encore une grande marge de progression et je pense que ça peut être la vraie grande surprise de cette deuxième moitié de saison », a jugé le coach turinois.

Images de IconSport