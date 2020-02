Dortmund – PSG : suite et… fin de « l’affaire Kimpembe » ?

D’après le site de la radio RMC, Presnel Kimpembe et Thomas Tuchel (PSG) se sont expliqués à propos d’une affaire précise.

En clair, le frère du défenseur central du Paris Saint-Germain avait insulté le coach allemand dans le cadre du duel face à Dortmund (1-2, en savoir plus). Problème : il l’avait fait via un réseau social en vidéo. Du coup, ses insultes avaient atterri directement sur la scène publique.

Mercredi, Kimpembe a décidé de parler avec Tuchel et les dirigeants parisiens de cette histoire. Il s’est donc « excusé au nom de son frère ». Histoire, bien entendu, que l’incendie soit éteint le plus rapidement possible. Durant ces entretiens, l’international français a fait savoir qu’il n’était « pas » du tout « en accord avec ces propos ».

Tuchel n’en veut pas à Kimpembe

Par ailleurs, le gaucher a souligné le fait que son frère s’était « seulement exprimé en tant que simple supporter du PSG ». A ses yeux, il était « déçu par la défaite » et a donc pété un plomb. Visiblement, Thomas Tuchel a accepté, sans problèmes, de tourner la page. Pour RMC, le coach allemand du Paris Saint-Germain a « assuré à son joueur qu’il ne lui en tenait pas rigueur ».

Pour l’ancien technicien du BVB 09, il faut penser à « des choses plus importantes » que cette affaire. Il est vrai que les matches à venir seront importants pour le PSG. Objectif : recoller les morceaux jusqu’au 11 mars, date à laquelle aura lieu le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund.

Images de IconSport