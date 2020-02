Dortmund – PSG : une autre affaire éclate, Tuchel prend cher

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, est sous le feu des critiques après le revers face au Borussia Dortmund (1-2).

Lors de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions, les Parisiens ont été trop faibles dans bon nombre de domaines. On pense notamment à l’aspect mental qui est crucial pour réussir des grandes choses en C1 (En savoir plus). Dans le cadre de ce Dortmund – PSG, une affaire a fait grand bruit.

En clair, le frère de Presnel Kimpembe a pété un plomb via les réseaux sociaux. Ce dernier a insulté carrément Thomas Tuchel ! Il reprochait clairement à l’Allemand d’avoir aligné une défense à trois avec Kimpembe, Thiago Silva et Marquinhos. « Tuchel, j’espère que tu vas bien n… ta mère, fis de p… va ! »

Kimpembe devra sans doute s’expliquer…

Puis le frère du défenseur central français a lâché « une blague, frère, une blague » Forcément, les dirigeants du PSG demanderont des explications à Presnel Kimpembe au cours des heures ou des jours à venir. A défaut de le pointer du doigt, puisque ce n’est pas lui qui a mis le feu aux poudres, ils attendront de savoir pourquoi son frère a osé insulter Tuchel.

En plus de devoir gérer le cas Kimpembe, Leonardo et consorts devront aussi gérer l’affaire Neymar. L’attaquant brésilien a laissé entendre qu’il était au bout du rouleau en fin de match (En savoir plus). Le natif de Mogi das Cruzes a reproché à Thomas Tuchel et consorts de ne pas l’avoir aligné au cours des matches précédents. Histoire qu’il puisse monter en puissance sur le plan physique…

"Tuchel j'espère que tu vas bien n*** ta mère fils de p***" Le frère de Presnel Kimpembe s'en prend violemment au technicien allemand sur Instagram… pic.twitter.com/th8rAr7hju — BeFoot (@_BeFoot) February 19, 2020

