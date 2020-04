Ligue 1, Premier League… Deux nouvelles solutions proposées pour éviter le pire

La Ligue 1 et les championnats européens pourront-ils terminer la saison ? De nouvelles options sont évoquées pour y arriver.

La Belgique a tiré un trait sur sa saison. Le championnat ne reprendra pas et le Cercle Bruges sera sacré champion. Une décision prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui ne sera pas sans conséquence pour la vitalité financière des clubs. Et c’est précisément ce que certains de leurs pays voisins, comme la France ou l’Angleterre, veulent absolument éviter : renoncer aux matchs restants à jouer et par la même occasion aux droits TV associés, ce qui ne manquerait pas (si l’on associe par ailleurs les pertes liées à la billetterie notamment) d’entraîner certains clubs vers le gouffre.

La Premier League jouée en Chine ?

La tension est palpable et les dirigeants se creusent les méninges pour tenter de trouver toutes les options possibles, pourvu qu’elles puissent leur permettre d’éviter la pire. En Premier League par exemple, un arrêt définitif des compétitions constituerait un manque à gagner de 870 millions d’euros de droits TV. Vertigineux… C’est pourquoi selon The Atlantic, un club a proposé de disputer les dernières journées… En Chine (où le confinement est en train d’être levé progressivement) ! Il y a toutefois peu de chances que l’idée soit retenue, ni par les instances anglaises, ni par les autorités chinoises.

Kita veut isoler les joueurs de Ligue 1 dans des camps d’entraînement

En France, le président du FC Nantes, Waldemar Kita propose lui de reprendre l’entraînement dès le 15 avril, dans des centres clos, afin d’être prêt à reprendre le championnat dès que le feu vert sera donné par les décideurs. « J’ai fait une proposition dans un groupe de travail de la LFP : reprendre l’entraînement le 15 avril au moins jusqu’au 15 mai, après on verra ce que ça donnera. Je propose que les joueurs soient enfermés dans un campus comme pour une préparation d’avant-saison, avec un contrôle médical préalable », a-t-il exprimé.

« Tout le monde doit être contrôlé : les joueurs professionnels, le staff technique et le corps médical. Et il n’y a personne d’autre ! », a indiqué le patron des Canaris à News Tank, ce qui signifierait que les joueurs et les staffs ne verraient plus leur famille pendant un mois. « Pourquoi est-ce que je parle du 15 avril ? Parce que ça correspond aux statistiques que j’ai vues pour d’autres pays : Chine, Corée du Sud, Japon… Et je vous signale que des clubs allemands reprennent l’entraînement », a ajouté Waldemar Kita. Sa requête sera-t-elle entendue ?