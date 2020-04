Coronavirus : le pire scénario se profile pour le football français !

La saison est terminée en Belgique, où le championnat ne reprendra pas. Faut-il s’attendre à un scenario similaire en France ?

« Le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité qu’il n’était pas souhaitable, quel que soit le scénario envisagé, de poursuivre la compétition après le 30 juin. Compte tenu des éléments ci-dessus, le Conseil d’Administration a formulé un avis unanime à l’Assemblée Générale afin de ne pas reprendre les compétitions de la saison 19-20 et d’accepter le classement actuel de la Jupiler Pro League comme classement final », a annoncé le conseil d’administration de la Pro League.

Le championnat belge définitivement stoppé, le Cercle Bruges champion

Cette décision doit désormais être validée en assemblée générale mais on y va tout droit : le championnat de Belgique ne reprendra pas ! En conséquence de quoi le titre de champion sera accordé au Cercle Bruges, actuel leader au classement. Cette décision sera-t-elle la première d’une longue série en Europe ? La France devra-t-elle aussi abandonné les dix dernières journées de Ligue 1 ? Les dirigeants des clubs redoutent fortement ce scénario.

Les clubs de Ligue 1 face au précipice financier

Certains parce que leur classement actuel ne leur convient guère (à commencer par Lyon et Jean-Michel Aulas). Mais aussi et surtout parce que les conséquences financières seraient redoutables. Canal+ et beIN Sports bloquent déjà le versement des droits TV pour le mois d’avril (ce qui représente 150 millions d’euros pour les deux diffuseurs réunis). Une majeure partie pourrait être simplement reportée et versée au moment où les compétitions auront repris. Cela serait un moindre mal.

Mais si elles ne reprennent pas, ces versements risquent alors tout simplement d’être rayés de la carte. Le manque à gagner serait ainsi très important pour les clubs de Ligue 1 (les droits TV représentent de 40 à 60% de leurs recettes) et pourrait même en entraîner certains vers la faillite. On n’en est pas encore là mais plus le temps passe, plus ce scénario devient plausible. La Ligue a envoyé un cortège de quatre présidents de clubs pour tenter d’amadouer les diffuseurs. La tâche ne sera pas simple.