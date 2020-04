Ligue 1 : PSG, OM, OL… Les qualifiés pour les Coupes d’Europe sont…

Avec l’arrêt définitif de la Ligue 1, quels clubs seront qualifiés pour les prochaines Coupes d’Europe ? Noël Le Graët répond.

Comme vous le savez, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé que la saison de Ligue 1 ne reprendra pas. Si le ministère des Sports a laissé une porte ouverte en indiquant que potentiellement une reprise en août ou en septembre demeurait possible, le président de la FFF Noël Le Graët a rejeté l’idée en indiquant que l’UEFA ne sera pas d’accord. Et sans doute aussi, ne souhaite-t-il pas chambouler complètement la saison à venir.

Dès lors, si la Ligue 1 est terminée, il convient désormais d’établir le classement final, afin de décider qui sera relégué, qui est champion de France, quels seront les qualifiés pour les prochaines Coupes d’Europe. Sur ce dernier point, « c’est la dernière journée (complète) qui comptera pour les équipes européennes, sauf si la Coupe de France, qui est prioritaire, peut se jouer, et si Saint-Etienne l’emporte », a indiqué le président de la FFF Noël Le Graët auprès du Télégramme.

Lille, Lyon et Montpellier (ou Saint-Etienne) en Ligue Europa

Pour rappel, c’est la LFP qui entérinera les résultats de Ligue 1 et non la FFF, mais Noël Le Graët a visiblement eu des informations de première main sur les modalités de clôture du championnat. Ce choix de la dernière journée complète (à savoir la 27e) et non la dernière journée entamée (la 28e, pour laquelle le match Strasbourg – PSG n’a pu se jouer) est crucial. En effet, alors que le Paris Saint-Germain, Marseille et Rennes seraient qualifiés pour la Ligue des Champions, Lille, Lyon et Montpellier, respectivement 4e, 5e et 6e de Ligue 1 au soir de la 27e journée, seraient ainsi qualifiés pour la Ligue Europa.

Si ce plan était validé, reste quand même une inconnue : la finale de la Coupe de France (entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne) va-t-elle pouvoir se jouer ? Si oui, et si Saint-Etienne la remportait, Saint-Etienne récupèrerait alors le ticket de Montpellier pour la Ligue Europa. Concernant la Coupe de la Ligue (PSG – Lyon), la question ne se pose pas puisque quoi qu’il arrive, le ticket reviendra à Lyon, soit par le biais de la Coupe (s’il remporte la finale) soit par le biais du championnat.

