Ligue 2 : prédictions de pari avant le début de la saison

La Ligue 2 offre de belles opportunités de pari sportif. Avant le début de la saison, l’heure est venue de placer vos premières mises.

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé le calendrier de la Ligue 2 pour la saison 2020-2021. Celle-ci va reprendre le 22 août, le calendrier officiel est déjà disponible en ligne. La Ligue 2 a été connue comme un championnat ennuyeux, sans spectacle. Elle s’est cependant beaucoup améliorée. Avant le début de la saison, il est important de comprendre certains éléments afin de faire des paris réussis.

Si durant les précédentes saisons, les équipes jouaient souvent des matchs nuls, aujourd’hui, on en remarque de moins en moins. Le ratio des matchs aboutissant à un nul a diminué, pour le bonheur des pronostiqueurs Ligue 2. En outre, à partir de la saison 2018-2019, les victoires à domicile ont augmenté en nombre. Les encouragements du public et l’avantage du terrain ont significativement une répercussion positive sur les joueurs qui reçoivent. Les déplacements quant à eux se sont soldés, à 69 % des cas, soit sur des matchs nuls, soit sur des défaites.

Une plateforme utile pour vos paris

Afin de suivre un historique des matches des équipes de ce championnat, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme ProTipster et recevoir des updates quotidiens. Enfin, fait notable en Ligue 2, le jeu a progressé en qualité. Les joueurs de la Domino’s Ligue 2 travaillent dur pour atteindre un niveau supérieur, et commencent à proposer un spectacle digne de la Ligue 1 – en tout cas dans certains clubs. Les probabilités de paris +2,5 buts étaient déjà intéressantes sur la saison 2019-2020. Elles le sont encore pour celle-ci, si vous voulez réussir vos prédictions de pari Ligue 2 présaison.

Pour cette saison, la Ligue 2 se déroulera avec 20 clubs, même si l’Assemblée Générale de la LFP a voté pour la participation de 22 équipes. Les deux équipes qui n’évolueront pas au sein de la Ligue 2 seront Le Mans et Orléans. Maintenant, si nous devons vous donner des conseils fiables en pronostics Ligue 2, le premier serait de tenter les Score Exacts. Ces marchés sont proposés à des cotes élevées chez les bookmakers, donc intéressantes pour les parieurs. Sachez que sur les saisons précédentes, les mises qui ont remporté le plus étaient respectivement sur des « 1-0 », « 0-0 » et « 1-1 ».

Autre marché intéressant également, c’est de prédire un but après telle minute. Le plus recommandé serait « but après la 75e minute ». Les bookmakers proposent pour ce type de marché des cotes allant jusqu’à 1,9 ; mais il est souvent délaissé car trop risqué. Pourtant, au regard des statistiques, plus d’un quart des buts de la Domino’s Ligue 2 ont été marqué après la 75e minute. Intéressant, n’est-ce pas ? En tout cas, pour trouver plus de pronostics fiables, n’hésitez pas à visiter la plateforme ProTipster.

Images de IconSport