Ligue des Champions : Chelsea – Bayern, voir le match en direct et en streaming

Chelsea accueille le Bayern ce mardi soir (21h) en Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

En plus du duel alléchant Naples – Barça (En savoir plus), on assistera à un autre choc de qualité entre Chelsea et le Bayern Munich. En Premier League, les Blues luttent afin de finir dans le « Top 4 ». Histoire de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour l’heure, les troupes de Frank Lampard occupent la quatrième place avec 44 points au compteur. La victoire face à Tottenham samedi dernier (2-1) a fait le plus grand bien à Chelsea. En effet, les Blues ont trois longueurs d’avance sur Manchester United (5e) et quatre sur Tottenham (6e) justement. Du coup, le club londonien aborde bien ce 8e de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich.

En Allemagne, les Bavarois sont à la lutte pour le titre de champion. Pour l’instant, les Munichois sont à la première place avec 49 unités à leur compteur. Ils ont un point d’avance sur le RB Leipzig (2e) et quatre sur le Borussia Dortmund (3e). Il est possible que le Bayern doive lutter jusqu’au bout afin d’empocher un huitième de champion d’affilée. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, force est de constater que le Bayern court après un sacre européen depuis 2013. La saison passée, ce dernier avait été éliminé par Liverpool dès les 8es de finale (0-0, 1-3). Sur le papier, ce duel face à Chelsea est moins dur que face à l’ogre de la Mersey… Attention quand même, les Blues vendront chèrement leur peau dès ce soir à Stamford Bridge à l’occasion de la première manche !

Foot en direct : comment voir Chelsea – Bayern en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule offre légale est disponible pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : RMC Sport 2, chaîne du groupe Altice ! Un abonnement à 9 euros par mois (en plus de celui SFR de base) est requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site de SFR, sur Internet, afin de visionner le match Chelsea – Bayern sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, moyennant un ticket d’entrée à 19 euros par mois.

Images de IconSport