Ligue des Champions : Naples – Barça, voir le match en direct et en streaming

Naples accueille le Barça ce mardi soir (21h) en Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Naples affronte le FC Barcelone ce mardi au stade San Paolo, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (coup d’envoi à 21 heures). 6e de Serie A, le club italien reste sur une série de 6 victoires sur ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. Il avait terminé la phase de poules à la deuxième place de son groupe à un point de Liverpool, champion d’Europe en titre. De son côté, le club catalan est leader de Liga et avait remporté son groupe devant Dortmund et l’Inter Milan.

Les compos probables de Gattuso et Setien

Pour ce choc, Gennaro Gattuso doit composer sans Koulibaly ni llorente blessés. Il devrait aligner un 4-3-3 avec le trio Callejon, Mertens et Insigne en attaque. Côté barcelonais, Quique Setien voyage sans Dembélé et Suarez toujours blessés, ni Alba et Roberto, ni son joker Braithwaite non qualifié. Vidal pourrait être aligné sur l’aile gauche, en soutien de Messi et Griezmann.

Naples : Ospina – Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui – Ruiz, Demme, Zielinski – Callejon, Mertens, Insigne.

FC Barcelone : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo Junior – De Jong, Busquets, Arthur – Messi, Griezmann, Vidal.

Foot en direct : comment voir Naples – Barça en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule offre légale est disponible pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1, chaîne du groupe Altice ! Un abonnement à 9 euros par mois (en plus de celui SFR de base) est requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site de SFR, sur Internet, afin de visionner le match Naples – FC Barcelone sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, moyennant un ticket d’entrée à 19 euros par mois.