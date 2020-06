Ligue des Champions : l’avis de Zidane sur le nouveau format

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane s’est exprimé sur le nouveau format de la Ligue des Champions dévoilé par l’UEFA.

L’UEFA a dévoilé mercredi le format choisi pour terminer la Ligue des Champions : un tournoi disputé sur douze jours dans deux enceintes de Lisbonne : les stades da Luz et José Alvalade. Les matchs aller-retour sont abandonnés, chaque tour sera joué sur un match sec. Les huitièmes de finale restants à jouer se disputeront les 7 et 8 août. Les quarts de finale auront lieu les 12, 13, 14 et 15 août, les demi-finales le 18 et 19 août, la finale le 23 août.

Zidane valide le format de l’UEFA

Ce format ramassé semble contenter les acteurs. Après le président Nasser Al-Khelaifi et l’attaquant star du PSG Neymar, l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane s’est lui aussi dit satisfait. « Je trouve ça pas mal de faire les quarts de finale, demi-finales et la finale en un seul match. Mais avant ça, on a notre huitième de finale contre Manchester City (défaite 1-2 à l’aller à Bernabeu), et on va tout faire pour passer. Mais je trouve ça bien, oui. Surtout de le faire en un seul endroit, il y aura 15 jours où tout va se décider », a-t-il réagi.

« Comme nous traversons un moment particulier, tout va être particulier jusqu’à la fin de la saison, et pareil pour la Ligue des Champions. La seule chose que nous ignorons, c’est où nous jouerons notre 8e de finale retour contre City. Mais on s’adaptera », a ajouté Zinedine Zidane. A noter, les quatre huitièmes de finale restants (Juventus Turin – Lyon, Manchester City – Real Madrid, Bayern Munich – Chelsea, FC Barcelone – Naples), se joueront dans les stades prévus initialement. Les qualifiés rejoindront ensuite le Paris Saint-Germain, Leipzig, Bergame et l’Atletico Madrid à Lisbonne.

Images de IconSport