PSG : Neymar et Al-Khelaïfi sont ravis, découvrez pourquoi

Nasser Al-Khelaïfi et Neymar (PSG) sont aux anges étant donné que la Ligue des Champions redémarrera durant le mois d’août.

Mercredi (hier), l’UEFA a officialisé la nouvelle formule de la C1 (En savoir plus). A compter des quarts de finale, il n’y aura plus qu’un match entre deux équipes. Exit donc la formule aller-retour avant la grande finale ! Par le biais de son compte Twitter, Neymar a écrit cette phrase : « Quand j’entends que la Ligue des Champions revient ! » Pour accompagner ce texte, l’attaquant brésilien du PSG a mis une photo de lui qui célèbre un but en C1.

Neymar est donc ravi et pressé de disputer, à nouveau, la plus prestigieuse des compétitions européennes avec son équipe. Neymar attend de connaître le nom du futur adversaire du PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions. Normalement, le tirage au sort de ce tour important aura lieu le 10 juillet prochain… si l’UEFA ne revoit pas sa copie d’ici là.

Al-Khelaïfi excité comme Neymar

De son côté, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a tenu « à saluer le travail accompli par l’UEFA pour permettre à tous les clubs engagés de finir la Ligue des Champions ». Pour le Qatarien, la C1 « reste la compétition de clubs la plus populaire et la plus prestigieuse dans le monde ». Par ailleurs Al-Khelaïfi a rappelé que la Ligue des Champions est « importante pour l’économie des clubs et des diffuseurs, mais avant tout pour les supporters qui adorent cette compétition ».

Quid du « Final 8 » choisi par l’UEFA ? Sur ce point, Nasser Al-Khelaïfi est très enthousiaste. L’homme d’affaires pense que « cette formule inédite sera passionnante et riche en émotions ». Lundi prochain, Neymar et ses coéquipiers du PSG reprendront le chemin de l’entraînement. Le président du club de la capitale a promis qu’ils mettront tout « en œuvre avec le talent et le professionnalisme qu’on leur connaît, pour être prêts début août à relever le défi européen qui les attend ».

