Ligue des Champions : le PSG et l’OL sont fixés ! (officiel)

L’UEFA – dirigée par Aleksander Ceferin – a officialisé l’établissement d’un « Final 8 » afin de boucler cette saison de Ligue des Champions.

Après plusieurs mois d’attentes et de doutes, l’instance qui régit le foot européen a tranché. Ce mercredi 17 juin 2020, l’UEFA a annoncé qu’un « Final 8 » se déroulera à Lisbonne. Une fois que les derniers 8es de finale retour auront eu lieu, dont notamment celui de l’OL contre la Juventus (1-0 à l’aller), les huit meilleures équipes européennes disputeront les matchs restants via une formule spéciale.

Exit les matches aller-retour ! En effet, l’UEFA a choisi de miser sur un seul match à compter des quarts de finale. Ces duels auront lieu entre le 12 et 15 août à Lisbonne. Puis les demi-finales se dérouleront les 18 et 19 août toujours dans le cadre d’un seul bras de fer. Enfin, la grande finale de la Ligue des Champions est programmée au 23 août.

L’UEFA a évoqué les futures finales

En ce qui concerne les éditions 2021, 2022, 2023 et 2024, l’UEFA a choisi de miser respectivement sur Istanbul – qui aurait dû accueillir celle de cette année – puis Saint-Pétersbourg, Munich et enfin Wembley. Pour en revenir à cette édition 2019/2020, le PSG – déjà qualifié pour les quarts de finale de la C1 – et l’OL savent enfin à quoi s’en tenir pour la suite de l’épreuve. C’est toujours ça de pris après l’arrêt définitif de la saison en Ligue 1…

Images de IconSport