Ligue Europa : le tirage au sort en temps réel !

Le tirage au sort de la phase de groupes de Ligue Europa se tient ce vendredi à partir de 13 heures. Suivez le en direct sur FootLégende !

Lille, Nice et les 46 autres clubs qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa attendent avec impatience le tirage au sort de la phase de poules. Coup d’envoi ce vendredi à partir de 13 heures. Un rendez-vous que nous vous invitons à suivre en DIRECT sur FootLégende !

Pour rappel, les deux clubs français seront placés dans le chapeau 4, ils pourraient donc hériter d’un tirage difficile et peuvent espérer de belles affiches face à des équipes rompues aux joutes européennes, comme Arsenal, Tottenham, la Roma, Naples, l’AC Milan ou encore Benfica. A noter, deux clubs d’un même pays ne peuvent se retrouver dans le même groupe.

13h46 : le tirage est désormais terminé, merci de l’avoir suivi sur FootLégende. Bonne journée à tous et à très vite pour de nouvelles actualités.

13h44 : si les deux clubs français sont déterminés et décident de jouer la compétition à fond, la qualification est toutefois possible. Allez, on y croit !

13h41 : Lillois et Niçois ont hérité de groupes pas si simples à négocier. Le LOSC devra se frotter au Milan d’Ibrahimovic mais aussi au Celtic et au Sparta, deux équipes habituées à l’Europe chez qui il sera difficile de gagner. Quant aux Niçois, Leverkusen sera favori du groupe tandis que le Slavia sera sûrement un adversaire coriace.

13h39 : Lille tombe dans le groupe H avec Celtic Glasgow, Sparta Prague, AC Milan

13h38 : Nice tombe dans le groupe C avec Bayer Leverkusen, Slavia Prague, Hapoel Beer Sheva !

13h36 : nous y voilà ! Au tour du chapeau 4 désormais avec Lille et Nice !

13h31 : on enchaine avec le chapeau 3, l’heure approche pour les Lillois et Niçois.

13h25 : on continue directement avec le chapeau 2.

13h20 : c’est parti les amis, avec le tirage du chapeau 1.

13h14 : en attendant le début du tirage, laissez moi vous parler du calendrier. Les six journées de groupes seront disputées au dates suivantes : 22 octobre (1ère journée), 29 octobre (2e journée), 5 novembre (3e journée), 26 novembre (4e journée), 3 décembre (5e journée), 10 décembre (6e journée).

13h10 : le trophée du meilleur joueur de l’Europa League 2019-2020 a été décerné par l’UEFA à Romelu Lukaku (Inter Milan).

13h05 : si vous avez manqué le tirage de la Ligue des Champions (avec le PSG, l’OM et Rennes), vous pouvez retrouver le tableau complet ici.

13h02 : Reims ayant été éliminé en tour préliminaire, la France n’aura que deux représentants en Ligue Europa cette saison : Lille et Nice.

12h45 : bienvenue sur FootLégende pour suivre le tirage au sort de la Ligue Europa en temps réel. Restez connecté, la cérémonie va débuter dans quelques minutes.

Le tirage au sort complet de Ligue Europa :

Groupe A : AS Roma, Young Boys de Berne, Cluj, CSKA Sofia

Groupe B : Arsenal, Rapid Vienne, Molde, Dundalk

Groupe C : Bayer Leverkusen, Slavia Prague, Hapoel Beer Sheva, Nice

Groupe D : Benfica, Standard Liège, Glasgow Rangers, Lech Pozdan

Groupe E : PSV Eindhoven, PAOK Salonique, Grenade, Omonia Nicosie

Groupe F : Naples, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

Groupe G : Braga, Leicester, AEK Athènes, Zorya Luhansk

Groupe H : Celtic Glasgow, Sparta Prague, AC Milan, Lille

Groupe I : Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

Groupe J : Tottenham, Ludogorets, LASK, Antwerp

Groupe K : CSKA Moscou, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger,

Groupe L : Genk, Etoile Rouge Belgrade, Hoffenheim, Slovan Liberec

Les chapeaux :

Chapeau 1 : Arsenal, Tottenham, AS Roma, Naples, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moscou, Sporting Braga, La Gantoise, PSV Eindhoven, Celtic Glasgow

Chapeau 2 : Dinamo Zagreb, Sparta Prague, Slavia Prague, Ludogorets, Young Boys de Berne, Etoile Rouge Belgrade, Rapid Vienne, Leicester, Qarabag, PAOK Salonique, Standard Liège, Real Sociedad

Chapeau 3 : Grenade, AC Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Athenes, Maccabi Tel Aviv, Glasgow Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK, Hapoel Beer Sheva, CFR Cluj

Chapeau 4 : Zorya Luhansk, Lille, Nice, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Antwerp, Lech Poznan, Sivasspor, Wolfsberger, Omonia Nicosia, CSKA Sofia

