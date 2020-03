Ligue 1 / Derby : Lyon – Saint-Etienne, voir le match en direct et en streaming

Lyon accueille Saint-Etienne ce dimanche en Ligue 1 (21h00). Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

En parallèle du Clasico alléchant Real – Barça (Comment voir ce match en streaming ?), vous pourrez aussi assister au derby Lyon – Saint-Etienne. Très décevantes, dans l’ensemble, cette saison, ces deux formations ont besoin des trois points de la victoire. Pour sa part, l’OL doit remonter au classement et tenter de se rapprocher rapidement du podium. Actuellement, les Gones occupent la 9e place avec 37 points. Pour l’heure, Rennes (3e) a dix longueurs d’avance sur le club de la capitale des Gaules. Autant dire, que les hommes de Rudi Garcia ont tout intérêt à ne plus perdre des points bêtement en Ligue 1. Cette semaine, l’Olympique Lyonnais a réussi un bel exploit en Ligue des Champions. En 8e de finale aller, Anthony Lopes et ses coéquipiers ont battu la Juventus Turin (1-0). Déterminés et appliqués, les Rhodaniens abordent donc ce derby Lyon – Saint-Etienne avec une bonne dose de confiance.

Puel et les Verts sont en danger

En ce qui les concerne, les Verts ont encore deux objectifs majeurs cette saison : le maintien en L1 et la Coupe de France. Pour ce qui est de la plus belles des coupes nationales, les Stéphanois défieront Rennes en demi-finale le 5 mars. Notez que l’OL affrontera, dans cette compétition, le PSG au même stade. Pour ce qui est du Championnat de France, il y a le feu à la maison verte ! L’effet Claude Puel s’est dissipé depuis longtemps au Stade Geoffroy-Guichard. Résultat, Saint-Etienne occupe la 16e place du classement avec seulement 29 points au compteur. Denis Bouanga et ses coéquipiers sont donc tout proches de la zone rouge (2 longueurs d’avance seulement sur Nîmes qui est 18e et donc en position de barragiste). En Ligue 1, l’ASSE n’a pas gagné depuis le… 25 janvier (2-1 face à Nîmes). Du coup, ce derby Lyon – Saint-Etienne revêt une importance considérable pour le club ligérien qui traverse une crise sportive non-négligeable…

Foot en direct : comment voir Lyon – Saint-Etienne en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Lyon – Saint-Etienne sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport