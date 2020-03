Liga / Clasico : Real – Barça, voir le match en direct et en streaming

Le Real Madrid accueille le FC Barcelone ce dimanche en Liga (21h00). Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le jour J est arrivé pour le Clasico ! Ce soir, le match Real – Barça sera suivi par des millions d’amoureux de football basés aux quatre coins du monde. Cette saison, la lutte pour le titre de champion d’Espagne est indécise. Une fois encore, Merengue et Blaugrana se disputent la couronne. Avant cette 26e journée de Liga, force est de constater que le Barça possède deux points d’avance sur le Real. Ce sont donc Zinedine Zidane et ses joueurs qui ont la pression avant ce Clasico au Stade Santiago Bernabeu. Au match aller, les deux équipes n’avaient pas réussi à se départager. Elles s’étaient quittées avec un résultat nul et vierge décevant (0-0).

Quelle formation a le vent en poupe actuellement ?

De toute évidence, c’est le FC Barcelone qui est en meilleure forme. Les hommes de Quique Setien ont gagné 4 de leurs 5 derniers matches et concédé un 1 seul résultat nul. Cette semaine, ils ont réussi à ramener difficilement un bon score de leur déplacement à Naples en Ligue des Champions (1-1). Les Blaugrana devront faire beaucoup mieux à Santiago Bernabeu. Ils compteront comme d’habitude sur Lionel Messi, Antoine Griezmann et le joker hivernal Martin Braithwaite pour trouver l’ouverture. S’ils parvenaient à gagner, ils relégueraient le Real Madrid à cinq longueurs. Le Real Madrid, justement, est plongé en plein doute.

Zinedine Zidane et son équipe viennent de subir deux revers d’affilée. Le premier contre Levante en championnat (0-1) et le second face à Manchester City en Ligue des Champions (1-2). Ce résultat très décevant à domicile en C1 est inquiétant… En effet, Karim Benzema et ses coéquipiers sont mal embarqués avant le 8e de finale retour contre les Citizens. Le 17 mars prochain, ils devront inscrire au moins deux buts à l’Etihad Stadium. A défaut de cela, ils pourront faire une croix sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. On ose à peine imaginer une élimination européenne couplée à un revers cuisant contre le Barça… Qu’on se le dise, la formation madrilène a une pression énorme sur ses épaules avant ce Clasico Real – Barça.

Foot en direct : comment voir Real – Barça en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : beIN Sports 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site beIN Connect sur Internet, afin de visionner la rencontre Real Madrid – FC Barcelone sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport