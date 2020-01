Liverpool : ce que pense Klopp de Mourinho

Alors que Liverpool se déplace à Tottenham ce samedi, Jürgen Klopp a dit tout le bien qu’il pense de José Mourinho.

Tottenham accueille Liverpool ce samedi (18h30), pour le choc de la 22e journée de Premier League. A l’aube de ce déplacement difficile, Jürgen Klopp a répondu à l’idée avancée par son adversaire du jour José Mourinho, qui affirmait quand il était encore consultant dans les medias qu’un bloc bas pouvait contrarier le rouleau compresseur des Reds. Le coach allemand a également dit tout le bien qu’il pense de son confrère portugais, contre qui il est toujours difficile de jouer.

Toujours difficile d’affronter Mourinho selon Klopp

« José Mourinho est un entraîneur de classe mondiale avec un état d’esprit particulier. Il veut gagner avec tous les moyens dont il dispose, je respecte beaucoup cela. Je ne veux pas faire les gros titres, mais je ne me souviens pas d’un match, ces deux ou trois dernières années, où je me suis dit « Dieu merci, c’est lui et pas un autre. » C’est difficile contre tout le monde pour différentes raisons, mais c’est toujours très compliqué contre une équipe de José Mourinho », a constaté Jürgen Klopp.

Reste à savoir si José Mourinho aura les moyens de contrarier la marche en avant des Reds. Pour rappel, les Spurs restent sur trois matchs sans succès (tous à l’extérieur) et une seule victoire en cinq matchs, tandis que Liverpool est inarrêtable depuis le début de la saison, avec 19 victoires et 1 nul en 20 matchs de Premier League ! A l’aller, Tottenham avait perdu à Anfield (2-1). C’était sans José Mourinho à l’époque.

