Liverpool – Tottenham : Klopp étudie une analyse signée Mourinho

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a bien pris note d’une analyse effectuée par José Mourinho (Tottenham) il y a déjà plusieurs semaines.

Alors qu’il était encore consultant pour Sky Sports, le « Special One » avait laissé entendre qu’un bloc très bas pouvait contrecarrer les plans de Liverpool. Mourinho était sûr que cette tactique, utilisée lorsqu’il dirigeait encore l’équipe de Manchester United, pouvait se montrer très efficace. Privés de plusieurs éléments majeurs, notamment le buteur anglais Harry Kane, les Spurs pourraient miser sur cette option ce samedi.

En effet, Tottenham défiera Liverpool dans le cadre de la 22e journée de Premier League. Forcément, Klopp avait eu vent des propos de Mourinho au sujet de la meilleure manière, selon lui en tout cas, de poser des problèmes aux Scousers. « Nous ne savons pas à 100% ce qu’il fera. Mais nous essaierons d’utiliser notre propre expérience pour être aussi bien préparés que possible. »

Klopp reconnaît que c’est pénible…

Pour lui, le « Special One » a oublié une chose importante. « Oh, nous sommes une équipe différente depuis ce temps. Nous avons beaucoup évolué au cours des derniers mois et années. (…) Mais c’est toujours le plus grand défi pour chaque équipe de football de jouer contre un bloc bas », a admis l’Allemand.

A ses yeux, chaque coach prend des « bonnes décisions » lorsqu’il force l’adversaire à se trouver « dans une situation avec laquelle il n’est pas à l’aise ». Afin de forcer le verrou de Tottenham, « Kloppo » souhaite que son escouade garde la même intensité sur le terrain. « Nous devons nous assurer que nous serons là-bas avec tout ce que nous avons. » Cas échéant, le mur des Spurs pourrait trembler voire même s’écrouler dans quelques heures…

