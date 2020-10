Liverpool : Klopp lucide après la fessée reçue à Aston Villa

L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a constaté les dégâts après la déroute subie à Aston Villa (7-2) lors de la 4e journée de Premier League.

Incroyable scénario à Villa Park dimanche. Après la victoire de Tottenham à Manchester United (1-6), un second coup de tonnerre a foudroyé la 4e journée de Premier League : Liverpool a explosé sur la pelouse d’Aston Villa (7-2) ! Menés 4-1 à la mi-temps avec notamment un triplé d’Ollie Watkins, les Reds n’ont pas réussi à redresser la barre en seconde période, encaissant trois nouveaux buts. La plus lourde défaite du club depuis 1963 !

L’équipe de Klopp a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire

« Notre réaction (après le premier but) n’a pas été bonne, on a perdu le fil », a déploré Jürgen Klopp. « Dès la première période, on pouvait voir que notre langage corporel était négatif. Dans leur dernier tiers, notre créativité a été bonne (…) mais chaque balle qu’ils ont récupérée a fini en contre-attaque, donc notre protection (de la défense) a été insuffisante », a constaté l’entraîneur de Liverpool après la déroute.

« Aston Villa a joué vraiment bien ce soir et nous a forcés à faire toutes les erreurs que nous avons commises. Ils étaient sur un nuage et nous on était ouverts. Toutes les choses qu’on ne devrait pas faire, on les a faites ce soir », a-t-il jugé. « On ne peut en vouloir qu’à nous-même et maintenant j’ai un peu de temps pour trouver les bonnes paroles à dire aux gars quand ils reviendront » de la trêve internationale, a-t-il conclu. Le prochain match mènera Liverpool sur le terrain du leader Everton le 17 octobre pour un derby explosif. En attendant, le champion d’Angleterre pointe à la 5e place du classement avec 9 points au compteur.

