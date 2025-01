Aperçu, avis et résumé du livre « Maradona, la foto con Dios (Naples 1984-1991) », documenté par Carlo Rainone. Aux éditions Contrejour.

De 1984 à 1991, « Dieu » a vécu à Naples, en Italie. En dehors du stade de San Paolo, un dimanche sur deux, on pouvait le croiser en se promenant dans les ruelles de la ville, dans un magasin de chaussures ou dans un restaurant au bord de la mer.

La présence de Diego Armando Maradona à Naples représentait bien plus qu’un phénomène footballistique pour les Napolitains : ce fut surtout une expérience religieuse. La présence de Dios dans leur ville était une apparition mystique dont l’apogée consistait à se faire prendre en photo avec lui à une époque où la pratique des selfies n’existait pas.

Carlo Rainone, photographe et auteur de ce livre, a parcouru Naples pour collecter les 120 images de cet album, de véritables reliques dans lesquelles Maradona pose dans divers contextes avec des gens ordinaires, des commerçants, des amateurs, des amis et des rencontres improbables. Ces photographies prises avec Maradona étaient jalousement conservées pendant des décennies dans les maisons, les bureaux, les associations et les restaurants, même dans les portefeuilles des protagonistes.

Ce livre témoigne de l’adoration des Napolitains pour celui qui est largement considéré comme le plus grand joueur de football de tous les temps mais qui à travers les images apparait toujours disponible, facilement atteignable, maladroit, embarrassé et finalement si attendrissant.

Extrait de « Maradona, la foto con Dios »

« Stade Luigi Moccia, novembre 1984

Au cours du premier automne de Maradona à Naples, le club de football reçoit des dizaines de demandes pour jouer des matchs amicaux en milieu de semaine contre des équipes provinciales. Tout le monde veut voir Diego.

En novembre 1984, un match amical est joué à Afragola contre l’Afragolese, une équipe locale de Serie C2. Bien sûr, tous les yeux sont rivés sur Diego : tout le monde le cherche, tout le monde veut le voir. Au stade Luigi Moccia, il n’y a plus une place libre.

Il y a du monde partout, sur les murs d’enceinte de la structure, dans l’espace entre les tribunes et la pelouse. La première mi-temps se déroule dans une incroyable cohue, mais l’excitation des personnes présentes dans le stade est irrépressible. En effet, dès le début de la seconde mi-temps, tout le monde entre en masse sur le terrain. Le match est définitivement suspendu et Diego est entouré de l’affection de ses fans.

Sur les photos, entre autres, Luigi Grillo, le maire d’Afragola, Rocco Fusco et Gennaro Espero… »

L’avis de FootLégende sur « Maradona, la foto con Dios »

Imprimé sur un papier épais de grande qualité, ce beau-livre sort des sentiers battus par son objectif et son contenu. Il affiche dès la couverture une photo vintage qui donne le ton de l’ouvrage : une replongée dans le passé en compagnie de l’une des plus grandes (la plus grande pour beaucoup) icones de l’histoire du football : Diego Maradona.

Hissé au rang des divinités, l’idole de Naples – où il vécu et joua entre 1984 et 1991 – a su rester accessible au commun des mortels malgré son aura, comme en témoignent les nombreuses photographies exhumées par Carlo Rainone, photographe documentaire au talent singulier.

« Chaque photo était un rituel et il n’y a pas de moment volé », explique l’auteur aux collaborations multiples (Time, GEO, Sportweek…) qui s’est attaché à parcourir Naples pour y retrouver les clichés précieusement conservés par les habitants qui ont eu la chance de croiser le flash avec Diego Maradona.

Chaque photographie est accompagnée d’une explication de texte, pour restituer le contexte, l’humeur du moment, présenter les protagonistes posant fièrement aux côtés de Maradona. Le résultat produit une archive inédite de sept années de vie du plus Napolitain des Argentins.

Carte d’identité

Maradona

La foto con Dios, Naples 1984-1991

Par Carlo Rainone

Editions Contrejour

2024, 136 pages

