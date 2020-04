Lyon : Aulas d’accord avec Al-Khelaifi (PSG) et Rivère (Nice)

Alors que la LFP espère une reprise des compétitions en juin, le président de l’OL Jean-Michel Aulas relaie une autre solution.

L’optimisme reste de mise en apparence, à l’image de Raymond Domenech (président de l’UNECATEF, syndicat des entraîneurs) mais de plus en plus doutent de la pertinence de reprendre la saison de Ligue 1 le 17 juin, comme envisagé par la LFP. Comment protéger les joueurs alors que le football est un sport de contacts ? Que faire si un joueur est contaminé par le virus (ce qui sera difficile à éviter) : toute son équipe sera-t-elle isolée, ainsi que ses derniers adversaires ? Comment les compétitions pourraient-elles aller à leur terme dans ces conditions sachant qu’il est prévu de jouer tous les trois jours ?

Aulas d’accord pour finir la saison entre septembre et décembre

Le temps passant, Jean-Michel Aulas semble de plus en plus sceptique, alors que de leur côté, les joueurs demandent des garanties pour reprendre. « J’ai beaucoup de retours qui me disent que ça risque d’être ‘touchy’ sur le plan des précautions sanitaires. Les joueurs, les coaches, les médecins… Si les acteurs les plus impliqués émettent des réserves, il faut traiter les réserves avant de dire qu’on reprend », a prévenu le président de l’Olympique Lyonnais.

« Donc j’ai des craintes qu’on ne puisse pas reprendre. Et c’est pour ça qu’il faut peut-être étudier un autre scénario dont ont parlé Jean-Pierre Rivère (président de l’OGC Nice) et Nasser (Al-Khelaïfi, président du PSG), où on décalerait tout ça pour terminer la saison 2019-2020 à la fin de l’année civile et on reprendrait en début d’année 2021 pour la nouvelle saison », a-t-il préconisé dans les colonnes de L’Equipe.

« J’y suis favorable si l’UEFA l’envisage. Souvent, on me ressert le plat un peu réchauffé de ma déclaration du Monde, il y a un mois et demi, disant que j’étais favorable à un arrêt des compétitions. Non, je ne suis pas favorable à un arrêt. Tout ce qui peut permettre de terminer les compétitions me va bien. (…) Moi, je suis favorable à ce que l’on termine le Championnat, y compris entre septembre et décembre », a ajouté Jean-Michel Aulas.

Images de IconSport