Lyon : Aulas en remet une couche et pointe du doigt le gouvernement

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas ne digère pas la décision des autorités françaises de mettre un terme à la saison de Ligue 1.

Jean-Michel Aulas ne s’en remet pas. A la suite de la décision de la Ligue de Football Professionnel d’éntériner la fin de la saison de Ligue 1, suivant ainsi la préconisation formulée mardi par le premier ministre Edouard Philippe, le président lyonnais s’est indigné, estimant son club lésé par ce dénouement exceptionnel qui le prive de qualification pour toute coupe d’Europe via le championnat. Après avoir menacé de porter plainte pour réclamer des dommages intérêts, il en remet une couche au micro de France Info.

Pour Aulas, la France s’est trop précipitée

« On est dans une situation absolument incroyable où on arrête un championnat alors que tous les autres championnats se poursuivent et que l’UEFA demande de terminer la Champions League », a constaté Aulas qui juge cette décision de la France prématurée. « L’Olympique Lyonnais avait encore toutes ses chances pour terminer aux places européennes et se voit contraint d’adopter ou d’apprécier une décision qui n’est absolument pas dans le règlement actuel de la Ligue, d’où notre déception », a-t-il estimé.

« Je sais que sur le plan européen tout le monde est catastrophé par la décision de l’Etat français qui va à l’encontre des décisions des autres pays », insiste-t-il. « La France sera-t-elle en avance pour une fois ou en désaccord avec tout le monde ? Le PSG et l’OL qui sont les deux seuls clubs français qualifiés pour les quarts et les 8es de finale de la Ligue des Champions, auraient dû être protégés dans les luttes avec les autres clubs européens. On est allé beaucoup trop vite, on a eu une attitude franco-française, plutôt que d’aider on en vient à créer un certain nombre d’injustices », a-t-il déploré.

Chez nos voisins européens, les Pays-Bas ont précédé la France sur l’arrêt définitif de leur championnat, la Belgique et l’Ecosse devraient l’officialiser très prochainement. Ailleurs, les quatre grands d’Europe (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne), ainsi que le Portugal par exemple, espèrent encore pouvoir reprendre, comme le souhaite également l’UEFA qui ambitionne de terminer la saison de Ligue des Champions et de Ligue Europa en août.

