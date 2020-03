Lyon : Aulas privilégie un scenario compliqué

Alors que l’UEFA a prévu trois options, le président de Lyon, Jean-Michel Aulas annonce celle qu’il privilégie et explique pourquoi.

Jean-Michel Aulas a été le premier à parler de saison blanche, ce qui lui a valu bien des critiques quant aux modalités d’application puisqu’il préconisait de reprendre le classement de la saison passée pour déterminer les qualifiés pour les coupes d’Europe la saison prochaine. Plus le temps passe, plus l’idée que les compétitions ne pourront pas être menées à leur terme va grandir. L’UEFA ne veut pas penser au pire et a pour le moment envisagé trois scenarios.

Pour Aulas, les championnats doivent être terminés le 30 juin

Le président lyonnais privilégie le premier, à savoir terminer les championnats avant le 30 juin. « Si on veut sauver la Ligue 1, il faut absolument la terminer avant le 30 juin ! Il faut faire des choix, être courageux. Laisser tomber la Ligue des Champions, les finales de coupes nationales et les matchs internationaux. Se consacrer uniquement sur le championnat », a-t-il préconisé au micro de RTL, alors même que son équipe est qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue et encore en course en Ligue des Champions. Cette date sera d’ores et déjà difficile à tenir.

Pourquoi s’empresser à vouloir reprendre le championnat pour finir au plus tard le 30 juin, alors que l’UEFA a validé deux autres options permettant de jouer jusqu’au 31 juillet voire au 31 août ? « L’important est de ne pas se mettre en retard par rapport à la saison prochaine », répond Jean-Michel Aulas. « Une saison très importante économiquement, en termes de droits TV notamment », a-t-il ajouté. Les droits TV seront en augmentation de 426 millions d’euros la saison prochaine pour la Ligue 1, une somme qui sera répartie à parts égales entre les 20 clubs de l’élite.

Images de IconSport