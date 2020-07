Manchester City : Guardiola tire sur tous ceux qui mouftent

Pep Guardiola n’a pas apprécié les nombreuses critiques survenues suite à la décision du TAS de réhabiliter Manchester City.

C’est peu de dire que la décision du Tribunal Arbitral du Sport d’annuler la suspension de deux ans de toutes compétitions européennes infligée par l’UEFA à Manchester City dans le cadre du Fair-play financier, a été fraîchement accueillie dans le monde du football. Les entraîneurs de Liverpool, Jürgen Klopp, et de Tottenham, José Mourinho l’ont par exemple critiquée ouvertement. Le manager des Citizens, Pep Guardiola leur a répondu.

Guardiola – « nous méritons des excuses »

« José et les autres devraient savoir que nous avions été lésés et que nous méritons des excuses », a-t-il réagi en conférence de presse, considérant que la sanction de l’UEFA était injustifiée. Comme Mourinho et Klopp, Javier Tebas pense pour sa part que c’est celle du TAS qui n’est pas bonne. « Nous devons réévaluer si le TAS est l’organe approprié pour faire appel des décisions institutionnelles dans le football. La Suisse est un pays avec une grande histoire dans les arbitrages, le TAS n’est pas à la hauteur », a accusé le président de la Ligue espagnole au micro de la BBC.

Depuis plusieurs années, ce dernier ne cesse de dénoncer les dérives financières de Manchester City (et du Paris Saint-Germain) et réclame des sanctions. « Monsieur Tebas doit être très jaloux de la Premier League. C’est un expert juridique incroyable. La prochaine fois, je lui demanderai quels juges doivent en être », a répliqué Guardiola. « Il faut qu’il s’en tienne à la Liga. Il fait partie de ceux qui, lorsque la sentence est en sa faveur, trouvent ça parfait, comme c’est arrivé en Espagne. Mais quand c’est contre lui, il voit toujours des problèmes. Monsieur Tebas, nous participerons à la Ligue des Champions la saison prochaine parce que ce que nous avons fait était juste », a conclu le technicien espagnol.

