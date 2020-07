Bookmakers : Winamax donne son avis sur la Ligue 1 version 2020-2021

Partenaire officiel de plusieurs clubs de Ligue 1 dont le LOSC, le site de paris sportifs Winamax a livré ses estimations sur la prochaine saison du Championnat de France.

Winamax, l’un des meilleurs sites de paris sportifs si l’on en croit le classement de SportyTrader, a d’ores et déjà livré ses estimations sur la prochaine saison de Ligue 1 Uber Eats. Au sein de son offre sur le championnat de France de football, le bookmaker implanté dans le septième arrondissement de Paris a notamment livré ses cotes sur la prochaine course aux places européennes, de même sur la bataille pour le maintien ou encore sur la lutte pour le titre de meilleur buteur.

Si un nouveau sacre du PSG est évidemment préconisé en haut de l’affiche (cote de 1.10 contre 17.00 pour le premier poursuivant), l’opérateur semble un peu plus partagé sur les équipes qui glaneront un billet européen pour la saison 2021-2022. A la question « qui terminera second ? », l’OL devance ainsi l’OM d’une courte tête chez Winamax (cote de 2.50 contre 2.80), quand Monaco devance le LOSC pour une probable place sur le podium (4.00 contre 4.25).

Triplé pour Mbappé ?

Concernant les tickets qualificatifs pour la prochaine Ligue Europa, les Dogues ont ainsi la faveur des pronostics chez leur partenaire officiel (cote de 1.80 pour une place dans le Top 5), devant le Stade Rennais (1.90) et l’OGC Nice de Patrick Vieira (2.50). En bas de classement, le promu lorientais et le Nîmes Olympique sont quant à eux les plus attendus parmi les potentiels relégués, en compagnie de Lens ou encore Dijon.

Au rayon du titre de meilleur buteur enfin, le champion du monde Kylian Mbappé est encore une fois favori à sa propre succession, lui qui a remporté le sacre honorifique lors des deux derniers exercices. Coté à 1.84 par le bookmaker, le natif de Bondy devance d’ailleurs deux autres Parisiens : Neymar (3.60) et Mauro Icardi (5.20). Avant d’aller chasser d’autres titres en Liga l’année suivante ? A cette question, les bookmakers internationaux semblent là aussi avoir trouvé une réponse…

Images de IconSport