Mercato : PSG ou Real ? Mbappé a un plan intelligent

Selon le journal As, l’attaquant Kylian Mbappé (PSG) ne veut pas se précipiter en ce qui concerne son futur.

Sauf coup de théâtre, le champion du monde français ne quittera pas le Paris Saint-Germain afin de signer au Real Madrid cet été. En effet, Mbappé a « déclaré vouloir rester cette saison ». En parallèle, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne souhaite pas prolonger son contrat dans l’immédiat au PSG. Rappelons que ce dernier expirera le 30 juin 2022. Le natif de Bondy « attend 2021 » pour trancher à propos de son avenir. Au final, Kylian Mbappé veut garder ses options ouvertes !

Le détonateur parisien pourrait rempiler au PSG… et bénéficier au passage d’une revalorisation salariale conséquente. Pour cela, il lui suffirait de brandir la carte Real Madrid. A contrario, Mbappé pourrait privilégier le fait de ne pas signer un nouvel engagement en faveur du PSG. Cas échéant, les dirigeants de la Casa Blanca se frotteraient les mains lors du mercato estival 2021.

Le PSG coincé pour Mbappé ?

A ce moment-là, « KM7 » n’aurait plus qu’une année de contrat à honorer. Forcément, les décideurs du PSG devraient songer sérieusement à le vendre. Histoire, bien sûr, que Kylian Mbappé ne quitte pas librement le club à l’issue de son bail. Cas échéant, ce serait une catastrophe sur le plan financier étant donné que sa valeur marchande est de 180 millions d’euros d’après Transfermarkt.

As juge, dans les deux cas de figure, que « le plan fonctionne comme prévu » en ce qui concerne Mbappé. Notez que pour leur part, les dirigeants du PSG ambitionnent de prolonger le contrat du Français et du Brésilien Neymar (En savoir plus). Sur le papier, cette mission est possible… Mais les deux joueurs sont tentés par des départs respectifs au Real Madrid et au FC Barcelone à l’horizon 2021.

Images de IconSport