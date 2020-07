Mercato / PSG : une ligne fixée pour l’avenir de Neymar et Mbappé

Alors que Neymar et Kylian Mbappé devraient rester à Paris cet été, le PSG va prochainement entamer des négociations avec les deux attaquants.

« Je suis là. Je suis dans le projet pour une 4e année. Les 50 ans du PSG, c’est une année importante pour le club, pour les supporters, pour tout le monde. Je vais donner le meilleur de moi-même et essayer de ramener des trophées avec l’équipe », a annoncé Kylian Mbappé mardi soir après la victoire (4-0) face au Celtic Glasgow. Une très bonne nouvelle pour le club de la capitale et ses supporters, d’autant plus que de son côté, Neymar ne devrait pas non plus quitter Paris cet été.

Le PSG veut prolonger Neymar et Mbappé

Avec la crise économique actuelle, les principaux courtisans du Français et du Brésilien, respectivement le Real Madrid et le FC Barcelone, ont déjà prévenu qu’ils n’auront pas les moyens de tels transferts cet été. Le duo star va donc poursuivre l’aventure au PSG. Mais se pose toujours la question de leur contrat, dont le terme est prévu en juin 2022. A deux ans de l’échéance, des négociations vont rapidement être ouvertes pour les inviter à prolonger, sans quoi le club perdra la main l’été prochain.

Selon Le Parisien, Neymar souhaite pour le moment se concentrer sur la fin de saison et notamment l’échéance en Ligue des Champions. Puis les négociations devraient débuter au mois de septembre. Concernant Kylian Mbappé, le quotidien indique que le propriétaire qatari souhaite le conserver dans ses rangs au moins jusqu’à la prochaine Coupe du monde qui se jouera au Qatar en novembre – décembre 2022. Autrement dit, trois saisons de plus ! Concrètement, les dirigeants vont donc devoir convaincre l’international français de renouveler son bail au moins jusqu’à l’été 2024. Y parviendront-ils ?

Images de IconSport