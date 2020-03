PSG : Le Graët est un vrai poil à gratter pour Mbappé !

Le président de la FFF, Noël Le Graët, n’a pas du tout l’intention de lâcher le morceau en ce qui concerne Kylian Mbappé (PSG)

Rappelons que les dirigeants du PSG ne souhaitent pas que l’attaquant, ainsi que son coéquipier brésilien Neymar, disputent les Jeux Olympiques (En savoir plus). Pour les Parisiens, ce serait très risqué que Mbappé et « Ney » prennent part à cette compétition… après s’être déjà exprimés lors de l’Euro et la Copa America. Malgré tout cela, Le Graët n’a pas dit son dernier mot en ce qui concerne « KM7 » !

Interrogé via RMC Sport, le patron de la FFF a déclaré qu’il trouvait « sympathique » le fait « qu’un joueur comme Kylian Mbappé ait envie de disputer les JO ». A ses yeux, c’est même « extrêmement positif ». Noël Le Graët a précisé que lui et ses collaborateurs étaient « au début des conversations avec le PSG ». Du coup, il est confiant pour la suite des événements.

Le Graët y croit à fond pour Mbappé

« Bien sûr que j’y crois. Quand on a un poste comme le mien, vous croyez à ce que vous faites. (…) La Fédération a dit oui et le PSG non pour le moment. Mais il y a encore un peu de temps. Et il faut toujours laisser du temps au temps », a-t-il souligné. Notez que Kylian Mbappé a été « présélectionné par Sylvain Ripoll » en vue des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo.

Jusqu’à nouvel ordre, Le Graët estime que le natif de Bondy est « à la disposition de l’équipe de France »… même si le PSG n’est pas sur la même longueur d’ondes. Au passage, le dirigeant de la FFF a assuré avoir parlé au directeur sportif parisien, Leonardo, « avec le sourire » à propos de l’ex-joueur de Monaco. Il est donc très confiant sur ce dossier très épineux.

Images de IconSport