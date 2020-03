Le PSG met fin à cette tentation de Mbappé et Neymar

Le PSG a choisi de ne pas accepter de libérer ses attaquants Kylian Mbappé et Neymar pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

« Mbappé est dans une pré-liste de 80 joueurs pour les JO, établie par Sylvain Ripoll, qui descendra à 50 bientôt, puis à 18 + 4 réservistes. Il a l’âge d’y aller. Comme tous les jeunes de son âge qui ont du talent, il est donc sur la liste. Les présidents de clubs, en général, trouvent que les dates ne sont pas bonnes. C’est comme ça… J’ai vu Nasser (Al-Khelaifi). Je lui ai demandé comment allait Mbappé. Il m’a dit : Très bien. On en est là », avait confié le président de la FFF Noël Le Graët lundi, à propos de la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Mbappé et Neymar n’iront pas aux JO !

Le Paris Saint-Germain n’a finalement pas mis longtemps à lui répondre. Alors que la compétition est dans cinq mois, le club de la capitale a envoyé une lettre à la FFF pour lui signifier son refus de libérer l’attaquant de 21 ans pour cette compétition, rapporte L’Equipe. Une décision similaire a été prise pour Neymar qui avait lui aussi manifesté son envie de rejoindre le Japon en août. Pour rappel, les clubs n’ont aucune obligation de libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques qui ne font pas partie des dates FIFA.

Les dirigeants ont probablement estimé qu’après avoir disputé l’Euro pour le premier et la Copa America pour le second, il ne serait pas raisonnable d’enchaîner avec une seconde compétition internationale fatigante pour leur organisme, et qui leur ferait par ailleurs manquer la préparation estivale avec le reste du groupe. De passage en conférence de presse dans le cadre du tirage au sort de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a été invité à réagir à cette information.

« Je ne suis pas sélectionneur des joueurs pour les JO, c’est Sylvain Ripoll. Le PSG apparemment s’est opposé au fait que Mbappé puisse être sélectionné. Je ne pense pas qu’il sera le seul joueur concerné. L’employeur c’est le PSG et ce n’est pas le seul club qui pourra s’opposer à la participation de certains joueurs. Le PSG est dans son droit, comme tous les clubs. Mais pour moi, le plus important c’est que le PSG ne va pas s’opposer à ce que Kylian dispute l’Euro et il sera prêt », a répondu le sélectionneur de l’équipe de France.

