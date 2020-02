Mercato : le Barça n’est pas d’accord avec Messi, tension en vue

A cette heure, le Barça et Lionel Messi ne sont pas sur la même longueur d’ondes concernant sa prolongation de contrat.

Les relations se sont tendues ces dernières heures entre Eric Abidal et Lionel Messi. Comme nous le relayions plus tôt, le sextuple Ballon d’Or n’a pas apprécié les propos tenus par le secrétaire technique à propos de l’implication des joueurs du temps où Ernesto Valverde était encore sur le banc. Mais ce n’est pas le seul sujet de tension. L’avenir de l’Argentin est également (et surtout) au centre des débats.

Messi veut signer un an de plus, le Barça veut plus

Pour rappel, ce dernier est lié au Barça jusqu’en juin 2021 et ne possèdera donc plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison. Forcément, le club catalan souhaite trouver un accord pour une prolongation. Problème, selon Mundo Deportivo, La Pulga ne souhaiterait signer que pour une année supplémentaire et ainsi renouveler l’opération à chaque fin de saison afin de garder la main sur son avenir et pouvoir décider du moment où il arrêtera. De son côté, le Barça aimerait un bail plus long.

« Leo peut dire qu’il continue, mais il y a des conditions à négocier dans le contrat. On parle de deux, trois ans ou plus de contrat. Les négociations avec le président et Oscar Grau ont démarré et le but est de signer un contrat plus long qu’une simple prolongation annuelle. Je suis optimiste. Il sait que le Barça a besoin de lui », a réagi Eric Abidal auprès du journal Sport. Les deux parties parviendront-elles à trouver un terrain d’entente, ou l’une des deux devra-t-elle céder aux exigences de l’autre ?

