Mercato / Barça : Bartomeu se fait mitrailler de partout

Après Lionel Messi et Neymar, au tour de Daniel Alves et Cesc Fabregas de s’indigner de l’attitude de Josep Maria Bartomeu.

Vendredi, Lionel Messi s’est indigné de la manière avec laquelle Luis Suarez a été expédié à l’Atlético de Madrid, sans même avoir un hommage pour tous les services rendus. « Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l’ont fait. Mais la vérité est qu’aujourd’hui plus rien ne me surprend. Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t’aime tellement, je vous aime tous tellement. À bientôt, mon pote », a lâché Lionel Messi. Dans la foulée, l’attaquant du PSG et ancien Barcelonais Neymar s’est aussi ému du traitement infligé à l’Uruguayen.

Pour Alves et Fabregas, Bartomeu manque de respect aux joueurs

Les méthodes de Josep Maria Bartomeu choquent, mais n’étonnent guère ceux qui ont eu l’occasion de passer entre ses mains. Comme par exemple le latéral droit Daniel Alves qui avait lui aussi vécu une séparation douloureuse en raison de la manière de faire du président du Barça. « Malheureusement, c’est la réalité qui est présente depuis longtemps. Ça se confirme année après année. Il ne s’agit pas de gagner ou de perdre, c’est une question de respect et ils ne savent rien du respect », a lâché le Brésilien sur Instagram.

Idem pour Cesc Fabregas. « Peut-être qu’ils peuvent faire un peu mieux dans le respect de certains joueurs. Je suis navré de constater ces situations. Je sais ce que certains joueurs ont donné à ce club. Il faut tenir compte du terrain, mais également ce qu’il y a derrière. Peut-être qu’il s’agit de travailler autrement, de travailler différemment, surtout vis-à-vis de certains joueurs qui ont marqué la légende de ce club », a pointé du doigt le milieu espagnol de Monaco en conférence de presse.

Images de IconSport