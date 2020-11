Mercato / Barça : le geste fort de Messi ravive une rumeur tenace

Lionel Messi a rendu hommage à Diego Maradona en dévoilant un maillot des Newell’s Old Boys où les deux icones argentines ont joué.

Face à Osasuna (contre qui Antoine Griezmann a brillé avec notamment un but superbe et une passe décisive) dimanche lors de la 11e journée de Liga, Lionel Messi a profité de marquer un but pour rendre hommage à Diego Maradona, décédé quelques jours plus tôt. Le sextuple Ballon d’Or a retiré son maillot barcelonais, dévoilant celui des Newell’s Old Boys où il a joué entre 1994 et 2000, de même que son illustre aîné entre 1993 et 1995.

Newell’s aime Messi comme Maradona

Ce geste a évidemment touché le président du club de Rosario, Eduardo Bermudez qui espère toujours pouvoir récupérer un jour La Pulga. « Je suis très content de l’attitude de Messi, pour nous, c’est une idole maximale. C’est une excellente personne qui aime Newell. J’espère qu’un jour, peu importe son âge, quand il le décidera, nous pourrons l’avoir ici. Nous l’aimons ici comme Maradona », a-t-il réagi auprès de la Cadena SER.

« Ici, nous avons l’adoration pour Messi, je n’avais aucun doute qu’en raison de l’amour qu’il a pour Newell’s, il aurait une attitude similaire bien que je ne m’y attendais pas. Cela a été formidable. S’il terminera sa carrière à Newell’s ? Il me semble imprudent de donner un avis quand il est dans un autre club. Qu’il vienne ou non, on l’aime. C’est une personne très aimée dans toute la ville de Rosario. J’espère que cela se produira », a insisté Bermudez.

Je l’oublierai jamais cette célébration de Messi

Elle m’a sentimentalement touché ?￰゚リᆳpic.twitter.com/ijeWIVthON — M.ONE (@BARCAFORLIFE__) November 29, 2020

Images de IconSport