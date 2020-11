Barça : quel but de Griezmann ! Découvrez les réactions du Français et de Koeman

L’attaquant français Antoine Griezmann a été l’un des grands acteurs de la victoire (4-0) du Barça face à Osasuna dimanche en Liga.

Est-ce son interview accordée en début de semaine à la télévision espagnole, durant laquelle il a démenti quelques contrevérités et demandé à ce qu’on le laisse respirer, qui lui a fait le plus grand bien ? Ou était-ce simplement une lueur passagère dans la nuit de son aventure barcelonaise ? Toujours est-il qu’Antoine Griezmann a brillé dimanche face à Osasuna (4-0) lors de la 11e journée de Liga, en délivrant une passe décisive et en marquant un but.

Le Griezmann que Koeman veut voir

Un but magistral, d’une volée superbe à la 42e minute à l’entrée de la surface, sur un ballon renvoyé par la défense. « Le but, soit il allait dedans, soit il allait dans les tribunes. Mais j’ai eu de la chance, et c’est rentré », a modestement commenté l’international français après la victoire. Comment expliquer cette performance saluée par la critique ? Peut-être tout simplement parce que pour une fois, Ronald Koeman lui a permis d’évoluer à son poste, dans l’axe autour de Martin Braithwaite, tandis que Lionel Messi était renvoyé sur l’aile droite.

« Antoine a fait un grand match selon moi. Dans cette position, il a joué avec beaucoup de libertés, donnant une passe décisive et marquant un but magnifique. C’est ce joueur que nous voulons », a concédé l’entraîneur barcelonais. « Je ne crois pas qu’il y ait quelque chose qui ait changé. Il a toujours travaillé au maximum, mais c’est vrai qu’il n’a pas toujours eu cette efficacité. Grâce à ses mouvement, il a trouvé plus de liberté, plus d’espaces, et il a marqué un grand but. Les buts de ce genre, ça te donne énormément de confiance en toi. Il se sent plus libéré, plus à l’aise sur le terrain, c’est positif », a ajouté le Néerlandais.

