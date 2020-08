Mercato / Barça : pourquoi Messi « ne peut pas partir »

L’ancien président du Barça Joan Gaspart a réagi aux envies de départ de Lionel Messi. Pour lui, il n’y a rien à négocier.

La bombe est lâchée ; le FC Barcelone a confirmé mardi soir avoir reçu un courrier de Lionel Messi exprimant son désir de quitter le club ! Pour autant, son départ est encore loin d’être acté. En effet, l’Argentin souhaite réactiver sa clause de sortie (qui lui permettrait de partir libre) obsolète depuis début juin, en plaidant le fait que son échéance doit être reportée du fait que la saison a été interrompue en raison du coronavirus. Evidemment, les dirigeants ne devraient pas laisser faire si facilement. Une bataille juridique pourrait donc s’enclencher.

Messi, c’est 700 M€, Gaspart ne négocierait pas à la place de Bartomeu

Pour rappel, si sa clause de sortie est confirmée caduque, le contrat du sextuple Ballon d’Or bascule alors sur une clause libératoire de 700 millions d’euros, rédhibitoire pour tous les courtisans potentiels. Pour l’ancien président du Barça Joan Gaspart, le club ne doit pas plier devant les exigences de la star du ballon rond. « Il ne peut pas partir. Il s’en ira en 2021. J’ai vu son contrat et c’est très clair. La clause était valable jusqu’en juin et on ne peut pas revenir dessus. Je préfère qu’il parte l’an prochain pour 0 euro plutôt qu’il s’en aille maintenant pour moins de 700 M€ », a-t-il considéré.

« C’est le club qui commande, pas le joueur. Le club paie les joueurs. Ici, ce n’est pas une question d’argent, en plus, il y a un contrat signé en vigueur. J’aime Messi, mais j’aime beaucoup plus le Barça. Ils (les clubs intéressés) n’ont qu’à payer la clause. Je comprends qu’il y ait des pressions, mais si je suis le président du club, je ne négocie pas. Si Messi s’en va contre un montant inférieur à celui de sa clause, ce sera plus humiliant que le 8-2 », a jugé Gaspart dans les colonnes de Marca. Le feuilleton ne fait que commencer…

