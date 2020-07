Mercato / PSG : Bartomeu ne voit pas Neymar associé à Messi

Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu s’est exprimé sur deux dossiers sensibles : Neymar et Lionel Messi.

Pendant quatre ans (2013 – 2017), le duo Neymar – Lionel Messi a fait des ravages dans les défenses adverses. On peut même dire le trio avec Luis Suarez. La fameuse MSN. Depuis le départ du Brésilien au Paris Saint-Germain, l’attaque barcelonaise est grippée et les nouveaux venus (Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann…) n’ont jamais réussi à trouver la même complicité avec le sextuple Ballon d’Or. Dès lors, beaucoup aimeraient voir Neymar revenir.

Le PSG pas vendeur pour Neymar ?

Mais pour le président Josep Maria Bartomeu, ce ne sera pas possible en raison du contexte économique actuel qui rend un tel transfert très difficile. « Ce sera un mercato difficile pour tous les clubs, un mercato spécial. Je ne pense pas que le PSG mettra un de ses joueurs sur le marché, et Neymar est un joueur du PSG », a-t-il considéré au micro de TV3, une semaine après avoir déjà déclaré : « Une telle opération est peu probable car la situation de tous les clubs en Europe est très difficile ».

Bartomeu confiant pour Messi

A l’écouter, les jeux sont donc déjà faits : le Brésilien ne retournera pas en Catalogne cet été. Nous nous garderons bien de l’affirmer, car en football, il ne faut jamais dire jamais. Toujours est-il qu’à ce stade de l’histoire, le pire serait qu’en plus, Lionel Messi décide de lever l’ancre. Sur ce dossier en revanche, le président est optimiste.

« Avec Messi, nous parlons, nous avons toujours parlé et nous allons continuer de le faire. Il s’agit du meilleur joueur de l’histoire du football, il a encore plusieurs années devant lui dans le foot et se trouve en pleine forme. Je n’ai aucun doute sur son avenir au Barça, son futur se trouve ici, même après sa carrière », a présumé Bartomeu. L’Argentin ne possède plus qu’un an de contrat, une prolongation est donc espérée d’urgence par les socios.

