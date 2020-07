Mercato / Barça : Neymar (PSG), Setién, Martinez (Inter)… Bartomeu tranche dans le vif

Le président du Barça Josep Maria Bartomeu s’est exprimé sur l’hypothèse d’un retour en Catalogne de l’attaquant du PSG Neymar.

De passage au micro de RAC1, Josep Maria Bartomeu a été interrogé sur plusieurs dossiers chauds du mercato. Comme ceux des attaquants Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan) ou encore de l’entraîneur Quique Setién, fragilisé par les derniers résultats. Pour l’heure, le Barça a déjà enregistré la signature du milieu Miralem Pjanic, échangé à la Juventus Turin contre Arthur.

Le transfert de Neymar peu probable selon Bartomeu

« Pjanic est un joueur qui voulait signer depuis longtemps, il était très recherché et il y avait un joueur du Barça que la Juve voulait. Mais c’est une situation exceptionnelle. Il ne s’agit pas d’équilibrer les comptes car nous aurions pu vendre d’autres joueurs pour lesquels nous avions des offres. Arthur est un joueur très apprécié », a confié Bartomeu, avant d’être interrogé sur le cas Neymar, de nouveau annoncé dans le viseur par la presse espagnole.

Le président blaugrana s’en défend, considérant que recruter l’attaquant du PSG cet été est mission quasi impossible. « Une telle opération est peu probable car la situation de tous les clubs en Europe est très difficile », a-t-il tranché. Le Barça se contentera-t-il de l’Argentin de l’Inter Milan, Lautaro Martinez ? « Je ne parle pas de transferts », a-t-il évacué. Quid de l’entraîneur Quique Setién : stop ou encore ?

Setién va rester au Barça

« Quique va continuer . Je suis très content de l’évolution que nous montrons dans les matchs malgré les résultats nuls. Les derniers matchs j’ai vu une meilleure image et j’espère que ça continuera comme ça. Je ne regrette pas le départ de Valverde. Il y avait besoin d’une impulsion pour l’équipe et le vestiaire. Setién est un défenseur solide du modèle du Barça et a un ADN qui s’adapte à celui du club. Il a apporté de de nouvelles idées et il travaille dur « , a défendu Bartomeu.

Images de IconSport