Mercato / PSG : Cavani flingué par son propre camp !

Alors que le mercato refermera ses portes ce soir, l’attaquant du PSG Edinson Cavani ne rejoindra pas l’Atletico Madrid.

« Le Paris Saint-Germain a rejeté trois propositions de l’Atletico Madrid, mais mon fils a demandé à partir et nous attendons qu’un accord soit trouvé entre les deux clubs. Nous comprenons la position du PSG et ils l’ont fait savoir. Mais ce que je ne comprends pas, c’est qu’ils veulent qu’il reste et ensuite ils le font jouer 6 minutes. Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu’il a donné au Paris Saint-Germain depuis près de sept ans qu’il y est. Je suis en colère », avait grondé la mère d’Edinson Cavani il y a dix jours.

Son coup de semonce n’y a rien changé, l’attaquant de 32 ans va (sauf rebondissement de dernière minute) poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain jusqu’au bout, soit le 30 juin prochain, date du terme de son contrat. Doit-on en déduire que les dirigeants des deux clubs n’ont pas réussi à trouver d’accord ? La presse française le croit. Mais de l’autre côté des Pyrénées, AS avance une autre explication.

Les agents de Cavani aurait fait capoter son transfert

Selon le journal sportif madrilène, l’Atletico et Paris se sont entendus récemment autour d’une indemnité de transfert de 15 millions d’euros. Mais l’attitude des conseillers d’El Matador auraient fait capoter l’opération. Ces derniers auraient demandé « une commission du même niveau que si la signature se faisait en juin, à la fin du contrat de Cavani au PSG. Une demande qui était du même montant que celui que l’Atlético allait payer au PSG et qui doublait le coût », écrit le quotidien.

« Le recrutement de Cavani était comme fait pour l’Atlético de Madrid. Il ne manquait pratiquement que la signature et l’annonce, avec le salaire et les conditions qui étaient fixés. (…) Mais tout a été cassé de façon définitive par les agents du joueur. Cavani ne viendra pas à l’Atlético en janvier, mais ce ne sera pas le cas non plus en juin. C’est une opération enterrée pour le club espagnol », prétend AS. Une information à prendre avec des pincettes. Toujours est-il que le constat est là : Edinson Cavani est toujours parisien.

Images de IconSport