Mercato / PSG : ça se complique pour cette cible prestigieuse

Alors qu’un transfert du milieu français N’Golo Kanté serait possible cet été, son entraîneur Frank Lampard tente de s’y opposer.

En quête de rebond après plusieurs saisons compliquées, Chelsea souhaite se renforcer cet été. Alors que l’attaquant Timo Werner (Leipzig, 50 millions d’euros) et l’ailier Hakim Ziyech (Ajax, 40 millions d’euros) ont déjà signé, difficile d’imaginer les Blues accepter de se séparer de l’un de leurs meilleurs atouts, en l’occurrence N’Golo Kanté. C’est pourtant ce que croit The Times qui annonce que le club londonien serait prêt à pousser le milieu de terrain de 29 ans vers la sortie afin de récupérer de l’argent pour poursuivre son recrutement ambitieux.

Lampard compte sur Kanté pour l’avenir

Une hypothèse que Frank Lampard espère ne pas voir se réaliser. Auprès du Guardian, le coach anglais a réaffirmé son attachement au champion du monde 2018, lié à Chelsea jusqu’en juin 2023 et dont la saison a été compliquée par des pépins physiques. « En ce qui concerne N’Golo, j’ai vu des discussions et des informations sur lui et son avenir au club. Je l’ai souvent dit à propos de N’Golo, il est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. J’aurais aimé pouvoir jouer avec lui. Il a tout ce qu’il faut », a confié l’Anglais.

« Revenir à Chelsea et avoir N’Golo Kanté est quelque chose que je veux vraiment apprécier et avec qui je veux travailler. À cause des blessures, ça a été dur pour N’Golo. C’est bien de le voir un peu frais. N’Golo est tellement important pour nous, pour l’avenir. Nous avons besoin de lui régulièrement et j’espère que nous l’aurons maintenant », a insisté Frank Lampard. Toutefois, les intérêts d’un entraîneur ne convergent pas toujours avec ceux de ses dirigeants, il n’est donc pas à exclure que Chelsea passera outre les recommandations de son coach.

Images de IconSport