Mercato / PSG : l’heure de dégainer sonne pour Kanté !

Les dirigeants du PSG pourraient réaliser un très joli coup cet été en ce qui concerne N’Golo Kanté (Chelsea).

A en croire le quotidien The Times, le board de Chelsea envisage de se séparer de plusieurs éléments lors de ce mercato estival. En effet, les Blues veulent régénérer l’effectif de Frank Lampard en vue de la saison prochaine. Le média anglais assure que le club londonien pourrait accepter de vendre N’Golo Kanté.

Présent à Stamford Bridge depuis pratiquement quatre ans, le milieu de terrain est pourtant une valeur sûre. Mais Chelsea veut obtenir des grosses indemnités dans le cadre du marché des transferts. Selon Transfermarkt, Kanté vaut environ… 80 millions d’euros à l’heure actuelle.

Deux courtisans XXXL pour Kanté

Depuis déjà plusieurs années, on sait que le PSG et le Real Madrid ont des vues sur N’Golo Kanté. Les deux clubs fortunés pourraient tenter leur chance en ce qui concerne le champion du monde 2018. A 29 ans, l’ancien joueur de Leicester et Caen est une très belle cible estivale. Reste à savoir si les Parisiens et les Madrilènes arriveront, ou non, à le déloger contre une somme raisonnable…

